Райффайзенбанк запустил приложение для управления ликвидностью

Райффайзенбанк запустил приложение, значительно упростившее процесс управления ликвидностью банка. Разработчиком программного обеспечения выступила компания Topso.ru. Приложение Nostro Monitoring Application (NMA) обеспечивает консолидацию данных из различных ИТ-систем о фактических и предстоящих операциях по корреспондентским счетам.

Райффайзенбанк располагает более чем 100 корсчетами для проведения платежей в российских рублях, долларах США, европейских и азиатских валютах. Ежедневно через эти счета проходят расчеты по клиентским и собственным операциям в объеме более $2 млрд.

Теперь мониторинг всех транзакций в режиме реального времени осуществляется в NMA. Представление информации реализовано через веб-интерфейс. При помощи дашбордов, отчетов и таблиц, содержащих детализированную информацию об операциях, сотрудник получает полное представление о движениях и плановых остатках по любому счету и может рассчитать объем сделок, которые необходимо заключить на рынке для достижения целевого баланса с учетом установленного лимита на остаток.

Приложение не только отражает фактически проведенные платежи, но также интегрирует информацию о предстоящих операциях из нескольких систем банка. Это дает возможность получать данные на раннем этапе, то есть для расчета платежной позиции сотруднику не приходится ждать подтверждения и обработки платежа на стороне бэк-офиса или операционного управления. Информация поступает онлайн и сразу учитывается в расчете дефицита или избытка ликвидности в каждой валюте, что экономит время и ресурсы.

«Развитие технологичных финансовых продуктов и сервисов — одно из фокусных направлений стратегии Райффайзенбанка. Консолидация в реальном времени данных о платежах и сделках позволяет нам оперативно управлять ликвидностью, выбирая наиболее выгодные инструменты размещения и привлечения средств в течение дня», – сказал Алексей Базжин, старший вице-президент по конверсионным и депозитным операциям и фондированию Райффайзенбанка.