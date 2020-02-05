«Президент-отель» перешел на коллтрекинг Mango Office

«Президент-отель» развернул для своего маркетингового подразделения аналитическую платформу на основе технологий Mango Office. Между «Президент-отелем» и «Манго телекомом» заключен государственный контракт.

Платформа динамического коллтрекинга Mango Office предлагает собственные технологии «Манго телеком», которые обеспечивают точную аналитику — за счет автоматического добавления на сайт телефонных номеров, с помощью которых идентифицируются обращения.

Другие популярные решения требуют предварительной покупки пула номеров для коллтрекинга, что снижает эффективность аналитики (если пользователей на сайте больше, чем свободных номеров, возникают ошибки) или ее экономичность.

«Президент-отель» принимает гостей самого высокого уровня и статусные международные мероприятия, включая встречи глав государств и правительств, политические, деловые и культурные форумы.

«Это сложный высококонкурентный рынок, успех на котором определяют традиции гостеприимства, высочайший уровень сервиса, а также нестандартные маркетинговые практики, обеспечивающие возможность привлекать особых клиентов с особыми запросами. Естественно, все это распространяется на нашу стратегию в digital и формирует определенные требования к аналитике, — сказала директор по маркетингу «Президент-отеля» Лиана Антонова.

«С учетом специфики заметную долю первичных обращений в "Президент-отель" составляют телефонные звонки. Их необходимо безошибочно сопоставлять с факторами рекламных коммуникаций и типом сервиса, который хочет получить потенциальный клиент. Кроме того, серьезный акцент ставится на высокую доступность системы и ее надежность, — отметил продакт-менеджер «Манго телекома» Дмитрий Солодкин.

Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго телеком» впервые представил сервис коллтрекинга в 2017 г., продукт позднее развился до полноценной системы сквозной аналитики.

