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«Клиника Фомина» начала использовать блокчейн для ЭКО

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Российская клиника экспертной гинекологии «Клиника Фомина» начала использовать международное решение RI Witness (Cooper Surgical), которое позволяет минимизировать риск перепутать биологический материал при ЭКО. Фактически оно гарантирует супружеской паре рождение генетически своего ребенка. Решение впервые используется в российской медицине.

Решение RI Witness — цифровая система, в ней используются чипы радиочастотной идентификации, позволяющие дифференцировать каждый образец (с уникальным персональным кодом) и обеспечить высочайший уровень отслеживаемости при управлении гаметами и эмбрионами в лаборатории вспомогательной репродукции.

За каждой парой при вступлении в программу ЭКО закрепляется уникальный идентификатор: все биоматериалы пары в процессе ЭКО помечаются электронными метками, которые считывает система. В случае несовпадения меток на карточке и контейнерах с материалами система предупреждает эмбриологов об ошибке, а работа лаборатории блокируется до момента, пока она не будет устранена.

В большинстве клиник сейчас внедрена система двойной проверки образцов эмбриологами, она также называется системой «двойного свидетеля». RI Witness позволяет обеспечить более высокую точность, оптимизировать ресурсы и сократить время, требуемое для проверки образцов.

По итогам внедрения решения более 150 пациентов «Клиники Фомина» прошли регистрацию в системе RI Witness. Инсталляция решения облегчила работу и снизила стресс эмбриологов, пациенты стали более спокойными и уверенными на этапах проводимого лечения. Внедрение системы не повлияло на ценовую политику клиники.

«Каждая семья, которая обращается к нам за вспомогательной репродукцией, хочет и заслуживает быть счастливой. Контроль образцов, осуществляемый в центрах вспомогательной репродукции, очень строгий. Однако, как и в любой другой сфере деятельности с участием человека, случаются ошибки. Нашей задачей было найти инструмент, который позволит не исправлять ошибки, а предотвращать их. Система RI Witness помогает обеспечить контроль качества на всех этапах ЭКО. Мы хотим, чтобы его использование стало общероссийским медицинским трендом», — сказал основатель и генеральный директор «Клиники Фомина» Дмитрий Фомин.

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