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Подтверждена совместимость Astra Linux с панелью оператора MT-104V1 на базе одноплатного ПК Seco

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Astra Linux и «Микро терра», поставщик и разработчик встраиваемых систем и электронных компонентов, объявили об успешном завершении комплекса испытаний совместимости операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6 и панели оператора MT-104V1 на базе промышленного одноплатного компьютера производства итальянской компании Seco.

На испытания была предоставлена «Панель оператора MT-104V1» в следующей конфигурации: дисплей G104XVN01.0 (10,4 дюйма, разрешение: 1024х768, диапазон рабочих температур: -30°C~80°C), производитель AUO; одноплатный промышленный компьютер SBC-A44-pITX (SA44-3040-1100-I0, диапазон рабочих температур: -40°C~85°C), производитель Seco; материнская плата SBC-A44-pITX (поставляется c различными вариантами процессоров из линейки Intel Atom E3800 family).

В ходе ряда проверок работоспособности совместного программно-аппаратного решения эксперты убедились и в корректности установки операционной системы на панель оператора в режиме UEFI, и в штатной работе в среде ОС Astra Linux графической, сетевой и аудиоподсистем, а также USB-устройств панели. Полная совместимость продукции официально подтверждена партнерским сертификатом Ready for Astra Linux.

Панель оператора — это моноблочный промышленный компьютер с емкостным или резистивным сенсорным экраном, имеющий защищенный корпус или переднюю панель. На мировом рынке представлена широкая линейка моделей, предназначенных для самых разных областей применения — от сферы обслуживания до морских перевозок, тяжелой промышленности и работы в экстремальных условиях.

«Мы намерены продолжать дальнейшее сотрудничество с ГК Astra Linux в направлении тестирования совместимости программного обеспечения и компьютеров промышленного класса, а также информировать заказчиков о расширении списка протестированного оборудования», — сказал Иван Исаков, директор по продажам компании «Микро терра».

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