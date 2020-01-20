Подтверждена совместимость шлюза безопасности Ideco UTM и ОС «Лотос»

«Айдеко» и «Энстрим» успешно протестировали совместимость своих продуктов — шлюз безопасности Ideco UTM и операционной системы «Лотос» соответственно. Совместное использование этих программных продуктов возможно в государственных информационных системах самого высокого уровня защиты.

Операционная система «Лотос» имеет редакции для серверов, рабочих и терминальных станций, а также информационных киосков. Платформа поставляется с базовым набором программ и сервисов. Обладает рядом уникальных возможностей: поддержка групповых политик, как в домене Active Directory, так и в собственной реализации службы каталогов – Lotos Directory; возможность нативного запуска приложений Win32; наличие графической консоли администрирования; простые инструменты миграции с наследуемых систем, поддержка популярных СЗИ и СКЗИ. Операционная система «Лотос», по заявлению разработчиков, совместима с большинством государственных информационных систем.

«На сегодняшний день одной из важнейших задач является вертикальная и горизонтальная интеграция российских информационных систем. Чем более широкая и глубокая интеграция обеспечивается отечественными разработчиками, тем проще заказчику найти комплекс решений, максимально удовлетворяющий его потребности, тем больше у него свободы выбора», – сказал директор компании «Энстрим» Алексей Куренев.

Шлюз безопасности Ideco UTM – современное средство для защиты сетевого периметра. Ideco UTM (ранее Ideco ICS) входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 329.