ITV Group и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки систем физической безопасности

ITV Group, российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения, и Huawei, поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области ИКТ, заключили соглашение о сотрудничестве с целью совместной разработки программно-аппаратных комплексов физической безопасности с элементами искусственного интеллекта.

В рамках технологического сотрудничества будет проведена оптимизация работы программного обеспечения ITV Group на аппаратной платформе Huawei — серверах TaiShan, использующих 64-разрядные многоядерные ARM-процессоры общего назначения Kunpeng, разработанные и производимые компанией Huawei. В качестве операционной системы предполагается применять специализированную сборку ОС семейства Linux.

Нейросетевые алгоритмы видеоаналитики ITV Group планируется адаптировать и оптимизировать для работы на специализированных ИИ-процессорах Huawei Ascend 310/910, используемых в различных устройствах платформы Huawei Atlas AI. Эти устройства широко и эффективно применяются для развертывания инфраструктуры ИИ в любом сценарии, от периферии до облачной среды.

ITV Group владеет полным циклом создания нейросетевых алгоритмов видеоанализа под требования конкретного проекта. Уже реализованы такие алгоритмы, как детектирование огня и дыма, обнаружение людей в опасных зонах, подсчет пешеходов и автомобилей для оценки загруженности улично-дорожной сети, обнаружение оставленных предметов в общественных местах и многие другие. Также компания использует в своих продуктах алгоритмы распознавания лиц и автомобильных номеров, разработанные лидерами в этих областях. Решения ITV Group применяются в российских государственных проектах обеспечения общественной безопасности и на крупнейших предприятиях различных отраслей.

Сотрудничество компаний предполагает запуск производства программно-аппаратных комплексов на территории Кабардино-Балкарской Республики. Вместе с российским происхождением ITV Group и использованием операционной системы с открытым исходным кодом, это будет важным фактором для объектов стратегического значения и отраслей, которые предъявляют особые требования к информационной безопасности или ставят в приоритет системы российского производства в рамках программ импортозамещения.

Рамочный характер соглашения ITV Group и Huawei открывает возможности для дальнейшего расширения сотрудничества как в области технологий, так и в сфере совместной коммерческой деятельности.