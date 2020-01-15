Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX

Интеграция Системное ПО
, Текст: Владимир Бахур

BlackBerry Limited и ANSYS объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time Operating System, RTOS), для подключенных и автономных транспортных средств. Сотрудничество позволит автопроизводителям повысить безопасность и надёжность, снизить затраты на разработку и сократить время вывода на рынок автомобилей и автономных систем следующего поколения.

BlackBerry QNX и ANSYS дают возможность производителям оборудования минимизировать риски, комбинируя среду разработки встроенного ПО ANSYS SCADE с операционной системой QNX Neutrino. Они обе сертифицированы по стандарту ISO 26262 ASIL D – самому строгому стандарту безопасности в автомобильной отрасли и высочайшему уровню сертификации.

По мере того, как транспортные средства следующего поколения становятся все более подключенными, автоматизированными и автономными, они также приобретают большую сложность и уязвимость к кибератакам. В дополнение к проектным и инженерным задачам, предприятия сталкиваются с беспрецедентным уровнем сертификации безопасности. Производители оборудования должны сочетать возможности подключения, соответствие требованиям AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) и универсальность с надёжностью и безопасностью.

«Электронная автомобильная архитектура быстро развивается от той, которая была под аппаратным управлением, к программно-определяемой, и, благодаря нашему ПО, встроенному в более чем 150 млн транспортных средств, BlackBerry QNX идеально соответствует этой эволюции, – сказал Грант Курвилль (Grant Courville), вице-президент по продуктам и стратегии BlackBerry QNX. – За счет работы с ANSYS мы можем существенно расширить нашу поддержку крупнейших производителей оборудования и брендов Tier 1 в автомобильной отрасли, а также поддержать их на протяжении всех этапов проектирования – от разработки функциональных способов применения до интеграции на объекте».

«Мы стремимся к открытой экосистеме, которая поддерживает клиентов по всему миру с помощью лучших в своем классе технологий, решений и совместной работы, – отметил Эрик Бантиньи (Eric Bantegnie), вице-президент и генеральный менеджер направления Systems Business Unit в ANSYS. – Интегрируя свою ведущую среду разработки встроенного ПО для критически важных приложений с проверенной RTOS QNX Blackberry, ANSYS остается лидером в отрасли. Этот технический альянс является важным этапом для всех решений ANSYS Autonomy, которые охватывают разработку встроенного ПО, проектирование систем, анализ угроз кибербезопасности и функциональной безопасности, автономные системы, физическое моделирование и моделирование вождения, а также проверку встроенного ПО на основе искусственного интеллекта».



Другие материалы рубрики

Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

SAS в России возглавил ее поклонник из IBM

Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля

МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО

Техника

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
Показать еще
Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний