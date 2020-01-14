НБКИ внедрила Naumen Service Desk

«Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) завершило проект автоматизации процессов предоставления услуг клиентам на базе платформы Naumen Service Desk. Реализация проекта позволила увеличить скорость обработки входящих обращений в НБКИ на 40%.

На первом этапе работы специалисты Naumen автоматизировали процессы управления инцидентами и запросами на обслуживание в НКБИ, оптимизировали каталог услуг, средства отчетности и учета обращений клиентов. Система Naumen Service Desk была интегрирована с формой обратной связи сайта компании и с внутренним порталом самообслуживания. Использование системы позволило упорядочить работу с клиентами по всему спектру оказываемых услуг за счёт сквозной цифровизации. Кроме того, для принятия своевременных мер по улучшению параметров обслуживания была добавлена функция формирования статистики и отчетов в режиме реального времени.

Прием и первичная обработка писем, которые поступают от клиентов через форму на сайте, также были полностью автоматизированы с помощью технологий Naumen. Автоматическая классификация сообщений позволила снять нагрузку с первой линии поддержки, а также ускорить время обработки заявок.

«Стремительное развитие НБКИ как инфраструктурного института кредитного рынка потребовало от нас перехода на полностью автоматизированный цифровой формат услуг взаимодействия с клиентами, — отметил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — При этом благодаря высокому профессионализму специалистов Naumen, данная оптимизация всех процессов была осуществлена в рекордно короткие сроки. Также хотелось бы отметить, что важнейший шаг по цифровизации всех сервисов НБКИ был осуществлен нами на базе российской платформы Naumen Service Desk».

«Использование единой цифровой платформы позволяет компаниям оптимизировать затраты за счёт роботизации рутинных операций, улучшать клиентский опыт, повышать прозрачность процессов внутри организации. В конечном итоге, все это положительно влияет на эффективность бизнеса», — сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания, Naumen.