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Группа «Финам» внедрила технологию распознавания документов от Smart Engines

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines объявила о том, что ее технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения внедрена в информационные системы группы «Финам» для упрощения процессов регистрации новых клиентов и автоматизированного занесения данных в учетные системы.

Smart IDReader позволяет облегчить и ускорить процедуру ввода паспортных данных клиентов как на уровне web-интерфейсов, так и непосредственно на уровне самих учетных систем. Внедрение технологии распознавания документов в личном кабинете позволило минимизировать вероятность ошибок как со стороны самих клиентов, так и со стороны менеджеров. Процесс распознавания данных занимает считанные секунды, при этом это никак не отражается на качестве распознавания данных.

Паспортные данные вносятся при оформлении договора, при их изменении, при совершении иных операций, когда менеджеру необходимо оперативно внести персональные данные в учетную систему, а также при обязательных ежегодных мероприятиях, обусловленных требованиями законодательства. При первичной регистрации пользователь, желающий заключить договор, или клиентский менеджер прикрепляет образ документа (паспорта), который может быть загружен как в виде скана, так и в виде фотографии с мобильного устройства в любом удобном формате на странице в Личном кабинете, фотография попадает в бэкенд, где обрабатывается серверной версией продукта Smart IDReader.

На следующем шаге регистрации в личном кабинете выводятся распознанные данные паспорта, которые пользователю нужно подтвердить. Smart IDReader позволяет в случае выявления некорректного распознавания данных обозначить пользователю поля, в которых есть вероятность допущения ошибки, что также облегчает проверку распознанных данных.

«Перед покупкой Smart IDReader мы запросили для тестирования пробные версии схожих по функционалу продуктов у нескольких разработчиков программного обеспечения, проанализировали их работу по критериям качества и скорости распознавания удостоверяющих документов, и остановили свой выбор на решении компании Smart Engines. Оно полностью отвечает запросу нашей компании и является наиболее технологичным и безопасным», — отметил член правления ГК «Финам» Владислав Пархомов.

«Наше серверное решение подходит тем компаниям, которые сталкиваются с необходимостью автоматизации ввода данных из документов, удостоверяющих личность, как непосредственно пользователями личных кабинетов, так и с АРМ обслуживающих менеджеров», — сказал генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.

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