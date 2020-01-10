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«Уфимское агрегатное производственное объединение» подключило станки к интернету вещей

Интеграция Внедрения

«Уфимское агрегатное производственное объединение» в рамках концепции «Бережливое производство» на предприятии внедрило систему «Диспетчер», разработанную компанией «Цифра», для цифровизации станков. К системе подключено 34 единицы оборудования.

На базе Уфимского государственного авиационного технического университета 10 специалистов УАПО прошли обучение по программе «Повышение эффективности производства путем его цифровизации».

Подключение станков к промышленному интернету вещей — дальнейшее развитие системы объективного контроля производственного оборудования и персонала, целью которой является устранение всех видов производственных потерь.

Система мониторинга в режиме реального времени контролирует и классифицирует простои станков по различным причинам, учитывает использование оборудования и автоматически вычисляет коэффициент его загрузки, контролирует энергопотребление станков в различных режимах работы, оповещает ответственных сотрудников об аварийных и нештатных ситуациях. Обмен данными с системами подготовки и управления производством позволяет интегрировать станки в единое информационное пространство предприятия. Для руководства УАПО «Диспетчер» формирует табличные, текстовые и графические отчеты о работе производства.

«Таким образом, "Диспетчер" собирает объективные данные о работе станков, выявляет отклонения в работе производства и передает эту информацию ответственным сотрудникам для оперативного устранения возникающих проблем. Это приводит к сокращению потерь, и в итоге – к повышению производительности», – сказал Михаил Аронсон, коммерческий директор «Цифра».

«Важно отметить, что постоянный анализ данных системой "Диспетчер" позволяет держать технический персонал УАПО "в тонусе", руководство видит реальную объективную картину использования производственного оборудования, на основе анализа которой принимаются оперативные управленческие решения и, в целом, предприятие выходит на новый уровень эффективности производства», – сказал главный инженер проекта Владимир Хрипунов.

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