«Информзащита» стала партнером Garland Technology

«Информзащита» предложила своим клиентам полную линейку продуктов доступа к сети Garland Technology, включая ответвители сетевых данных (TAPs), адаптируемые брокеры сетевых пакетов (NPB) и решения для визуализации подключения к облачным провайдерам.

«Партнерство с "Информзащитой" отражает стратегию роста Garland Technology на мировых рынках и всемирную потребность прозрачности сети, – сказал Крис Бихари, генеральный директор и основатель Garland Technology. – Обеспечивая 100% видимость и устойчивость безопасности, мы стремимся помочь ИТ-командам повысить качество своих сетей, предлагая простые в развертывании, масштабируемые и высококачественные решения».

«Мы очень рады развивающемуся сотрудничеству с компанией Garland, так как заинтересованы предоставлять нашим клиентам лучшие в своем классе решения. В сегодняшних условиях со значительными инвестициями в средства безопасности и мониторинга продукты Garland – это экономически эффективные технологии, которые обеспечивают гибкость и скорость, необходимые для сетей будущего», – отметил директор по маркетингу «Информзащиты» Алексей Сова.