«Болт.ру» внедрил программу «Скан-архив»

Российский поставщик крепежа «Болт.ру» завершил внедрение программы «Скан-архив». Об этом CNews сообщил разработчик программы, компания «Гэндальф».

«Болт.ру» занимается оптовыми поставками крепежа по всей стране с 1992 г. За это время в компании накопилось огромное количество документов, которые непросто искать в архиве. Размеры документооборота велики: только одного вида документов в день может поступать до 100 штук. Их классификация и поиск вручную занимал много времени у бухгалтерии, в которой работает всего три человека.

Для автоматизации и упрощения этого процесса приняли решение установить «Скан-архив». О нем бухгалтеры узнали в интернете: искали программу с нужными функциями – в том числе интеграцией с «1С». Это было важно, так как в компании используют «1С:Бухгалтерию предприятия».

Прежде на поиск одного документа вручную по каждому запросу у бухгалтеров уходило в среднем 20 минут. С внедрением «Скан-архива» ситуация изменилась. Теперь отправляться в хранилище документов нет необходимости – нужный документ они находят в программе за пару кликов.

Не менее важной для «Болт.ру» стала помощь «Скан-архива» в подготовке отчетов по запросам налоговой. Этот процесс ускорился в пять раз. Пакет документов с помощью функции «Экспорт скан-образов» можно выгрузить в отдельную папку и отправить в налоговую за несколько минут.

Бухгалтер компании «Болт.ру» Надежда Вахрушева сказала: «Благодаря "Скан-архиву" наши бухгалтеры больше не тратят время на долгий поиск документов. Мы отправляем оригиналы в бумажный архив, потому что в программе можно в любой момент получить нужные скан-образы. Эту функцию мы редко используем в работе с контрагентами, но зато она отлично помогает при подготовке к встречным проверкам налоговой. Могу сказать, что "Скан-архив" – удобная программа, которая справляется со своими задачами. Бывают трудности с распознаванием некоторых типов документов, но они решаемы с помощью техподдержки».