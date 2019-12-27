GfK и Samsung проанализировали состояние российского рынка SSD

Эксперты института маркетинговых исследований GfK и компании Samsung подготовили отчет о состоянии рынка SSD-накопителей.

IT-Storage— это продукты, которые могут подключаться или которые используются со стационарными или мобильными ИТ-устройствами. Их целью является главным образом хранение и извлечение цифровых данных. Исключение – медиа-устройства, MDD и игровые аксессуары. Потребительские твердотельные накопители предназначены для использования в настольных или мобильных компьютерах.

В исследование включены все SSD, которые не продаются как Enterprise (корпоративные) или Server (серверные).

С осени 2017 г. эксперты наблюдали рост продаж SSD. В этот же период останавливается рост цен на них, а с начала 2018 г. они начинают дешеветь. По данным экспертов, объем мирового рынка накопителей в 2018 г. составил 81 млн устройств, что на 50% больше, чем в 2017 г.

Увеличение продаж, начавшееся в 2017 г., не стоит связывать только с изменением цен, считают специалисты аналитического агентства GfK. Свою роль в этом сыграли несколько факторов, среди которых в качестве ключевых можно отметить стабилизировавшийся валютный курс и спрос на обновление компьютерного парка конкретно в области SSD.

Весь 2018 г. и большую часть 2019 г. рынок демонстрировал уверенный рост продаж накопителей. Стабилизация цен на SSD в III квартале 2019 г. пока не привела к существенному замедлению роста: средние цены в сентябре 2019 г. были на 20% ниже прошлогодних, а прирост продаж за 12 месяцев (с сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г.) составил 70%.

За первые десять месяцев 2019 г. российский рынок SSD вырос на 80% в штуках и 30% в деньгах, составив 2,6 млн устройств с общей выручкой более 9 млрд руб. Самый большой прирост показал сегмент накопителей объемом 480-512 ГБ. В период с января по октябрь 2019 г. таких устройств было продано 360 тыс. штук на общую сумму более 2 млрд руб. Таким образом прирост за январь-октябрь 2018 и 2019 гг. составил 257% в штуках и 98% в деньгах. При этом цена на такие SSD упала с 11 тыс. руб. до 6 тыс. руб. за устройство.

Также большой прирост наблюдался у сегмента 960-2048 ГБ. Если объем продаж данных накопителей за январь-октябрь 2019 г. сильно отличались от накопителей 480-512 ГБ в штучном эквиваленте (было продано более 75 тыс. штук на более чем 1,2 млрд руб.), то в процентном соотношении эта доля рынка показала похожие результаты: прирост за январь-октябрь 2018 и 2019 гг. — 276% в штуках и 94% в деньгах. Средняя цена за SSD снизилась с 31 тыс. руб. до 16 тыс. руб.

Среди наиболее дорогих моделей SSD, которые покупаются, как правило, с целью хранения определенных данных, например, видеоряда и фотографий в хорошем качестве, можно выделить накопители объемом 3800-4000 ГБ. Их цена упала в среднем на 30 тыс. руб. — со 148 тыс. руб. до 108 тыс. руб. Если сравнивать показатели двух лет, то за период с января по октябрь 2018 г. было продано 449 устройств на сумму более 65 млн руб., тогда как за январь–октябрь 2019 г. — 935 штук и более 100 млн руб.

Около 15% от общего количества проданных SSD в 2019 г. относятся к продуктам компании Samsung, одного из лидеров отрасли. При этом в деньгах на долю компании приходится более 25% рынка.

Рынок SSD на сегодня является лидером роста среди цифровых товаров, и потенциальный рост цен на 10-12% вряд ли выведет его в аутсайдеры. Одним из драйверов его развития является технология 3D NAND, на которую обратили пристальное внимание ведущие компании. Так, Samsung объявила в этом году о начале массового производства накопителей SATA емкостью 250 ГБ на базе 256-гигабитных V-NAND модулей шестого поколения, которые будут поставляться глобальным производителям ПК. Согласно финансовому отчету компании за III квартал 2019 г., в IV квартале на элементы памяти NAND также ожидается спрос.

Согласно прогнозу исследовательской компании IDC, к 2025 г. ожидается увеличение общего количества производимых данных до 160 ЗБ. Это потребует увеличения и мощности накопителей. Если сегодня 90% поставок накопителей корпоративного класса приходится на HDD, то к 2025 г. доля SSD вырастет до 20%, а плотность записи удастся увеличить до 10 ТБ на 1 кв. дюйм.