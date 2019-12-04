«Первый бит» открыл центр корпоративных инноваций с пилотами от 100 тысяч рублей

«Первый бит» объявила об открытии центра корпоративных инноваций с пилотными проектами от 100 тыс. руб. Это единое окно для компаний среднего бизнеса, которые ищут партнера для цифровой трансформации. На сайте центра firstbitlab.ru любая компания связывается с экспертом и бесплатно узнает, какие технологии и IT-решения подойдут для ее процессов. Если дело дойдет до пилотного внедрения, оно будет стоить от 100 тыс. рублей. Большинство интеграторов такие «мелкие» проекты не интересуют.

«Большинство интеграторов работает с крупным бизнесом, потому что там более-менее отлаженные процессы и есть деньги. Мы тоже с ними работаем, но за бортом остается бизнес, не готовый тратить 2–3 миллиона рублей на проверку незнакомых технологий. Поэтому мы радикально снижаем порог входа — пусть как можно больше компаний посмотрят, как, например, робот справляется с рутиной в отделе закупок и поймут, стоит ли это масштабировать», — сказал Роман Калинкин, директор корпоративного акселератора FBL компании «Первый бит».

Эксперты центра рассказывают компаниям про программных роботов (RPA), приложения для выездных сотрудников, решения на основе интернета вещей, блокчейна, машинного обучения, радиочастотной идентификации (RFID). Итогом общения может быть решение о запуске недорогого пилотного проекта в одном из отделов, а можно пойти дальше — провести диагностическую сессию и разработать дорожную карту цифровой трансформации всей компании.

«Наша экспертиза позволяет полностью закрыть вопросы цифровой трансформации. Если у нас не хватает знаний, мы обязательно найдем того, кто знает лучше нас. По факту мы предлагаем не только дешевые пилотные проекты — мы предлагаем среднему бизнесу директора по цифровой трансформации, или CDTO, на аутсорсинге. Его преимущество в том, что он коллективный, то есть объединяет компетенции нескольких специалистов. А еще такой CDTO точно выгоднее, чем штатный специалист», — отметил Роман Калинкин.

Интерес «Первого бита» заключается в следующем. Во-первых, большинство клиентов после «пилотов» и диагностических сессий доверяет масштабирование именно «Первому биту» — и внедрение идет уже по рыночной стоимости. Во-вторых, средний бизнес — источник нетривиальных задач: здесь много самописных систем, незавершенной автоматизации и так далее. Такие задачи повышают уровень специалистов, помогают лучше понять запросы на IT-рынке, мотивируют разрабатывать новые продукты и искать стартапы с готовыми решениями.