«Барс груп» перевела свои продукты на новый стандарт шифрования

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра иформатизации (НЦИ), ввела новый ГОСТ шифрования Р34.10-2012 в своих информационных системах в сферах здравоохранения и жилищно-коммунальных услуг.

Шифрование необходимо для защиты информации в системе при передаче или хранении личных данных граждан России (электронные медицинские карты, лицевые счета, квитанции и другие). Переход произошел в соответствии с требованиями законодательства. В процессе компания модифицировала код для поддержки новых цифровых сертификатов. Дополнительно операционные системы были либо модернизированы (для включения поддержки ГОСТ Р34.10-2012), либо (в случае невозможности модернизации) информационные системы были перенесены на сервера с операционными системами, поддерживающими ГОСТ Р34.10-2012.

В процессе выполнено более 160 задач, связанных с переходом на данный стандарт шифрования или установкой новых сертификатов для сопровождаемых информационных систем.

«Этим кропотливым процессом компания занималась в течение всего года: у нас большая линейка ИТ-продуктов для всех отраслей. При переходе на новый ГОСТ мы получили возможность защиты обмена данных новыми ключами шифрования. Так поддерживается актуальность всех наших систем», – сказал заместитель генерального директора Михаил Ким.

Напомним, в прошлом квартале стало возможным использование нового стандарта электронной подписи при предоставлении государственных и муниципальных услуг и СМЭВ (ЗАГС, МФЦ, МВД и т.д.). в комплексе «Барс образование».