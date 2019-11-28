«Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения

ГК «Аплана» объявила о создании новой компании Robin на базе подразделения, занимающегося разработкой и внедрением программных роботов. Компания Robin получила одноименное название с разрабатываемой ею программным обеспечением автоматизации бизнес-процессов. Основная задача новой компании – продвижение, разработка и внедрение платформы для роботизации Robin через партнерскую сеть.

Robin – российская платформа автоматизации бизнес-процессов, использующая настраиваемых программных роботов (RPA, Robotic Process Automation), в том числе и с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Разработкой этого программного продукта с 2018 г. занималась компания «Аплана бизнес решения» (входит в ГК «Аплана»), предоставляющая полный спектр услуг в области консалтинга по цифровой трансформации ключевых процессов организации, постановке и реинжинирингу процессного управления.

Опыт успешных внедрений Robin в таких заказчиках, как ТВЭЛ, «Первая грузовая компания», ПИК, «Росэнергоатом,» Bonduelle, Московская биржа, «Сургутнефтегаз», Банк «Россия», Экспобанк и др., вызвал большой интерес к платформе со стороны коммерческих предприятий и госкомпаний различного масштаба.

По сравнению с зарубежными аналогами программная платформа Robin отличается простотой (в среднем внедрение робота в бизнес-процесс занимает 3-4 недели, есть возможность быстрой и простой визуальной настройки). Имеет готовую интеграцию со всеми известными системами – 1C, SAP, Creatio (BPM Online), Naumen, Elma, Jira и т.д., наделена искусственным интеллектом для распознавания изображений, классификации документов или обращений, извлечение объектов из текста.

Создание отдельной компании Robin позволит сосредоточиться на распространении грамотного подхода в применении технологий RPA среди российского бизнеса. Уже сейчас в рамках стратегического партнерства с компаниями «Промышленные инновации», IBS, Reveal Group, Naumen, DM Solutions, «Крок», KPMG, ведутся проекты внедрения RPA в бизнес-процессы заказчиков с использованием платформы Robin.

Многочисленные исследования показывают, что технологии RPA востребованы в наши дни практически в любой отрасли и считаются одними из самых перспективных на рынке. Согласно отчету аналитической компании KPMG, различные бизнес-процессы роботизировали уже более 60% компаний в мире, и их число продолжает расти. По данным Gartner, объем рынка RPA в 2018 г. вырос на 63,1% и составил более $846 млн, что сделало его самым быстрорастущим сегментом мирового рынка корпоративного программного обеспечения. Согласно прогнозам, уже в 2019 г. объем мирового рынка RPA достигнет $1,3 млрд. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении, что использование этих технологий повышает эффективность бизнеса за счет перераспределения ресурсов, но не влияет на численность персонала. И это не удивительно, ведь программные роботы берут на себя рутинные операции, работают без отдыха и отпусков, а, значит, позволяют людям переключиться на решение более интеллектуальных задач.

«Создание компании вендорского типа, которая максимально сфокусируется на разработке и продвижении платформы Robin, серьезный шаг в формировании единой базы знаний и стандартов качества по применению технологии RPA на российском рынке, – отметил Павел Борченко, генеральный директор компании Robin. – Также одной из наших приоритетных задач является расширение партнерской сети, которая уже сейчас объединяет более 20 компаний».