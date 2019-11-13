«ОБИТ» запустила услугу «Виртуальные серверы»

«ОБИТ» запустила услугу «Виртуальные серверы». Всего за 2 минуты пользователям предлагается спроектировать выделенный сервер в облаке (VPS) с конфигурацией, подходящей под свои задачи.

Услуга доступна всем организациям, вне зависимости от того подключен клиент к сети «ОБИТ» или нет.

Виртуальные серверы создаются на базе гипервизора ESXi от компании VMware — одного из ведущих поставщиков технологий виртуализации. Управляется VPS через Личный кабинет «ОБИТ», где пользователям доступен широкий набор инструментов: создание новых VPS, в том числе с помощью готовых шаблонов, изменение характеристик действующих, объединение нескольких серверов в кластеры, настройка резервного копирования (бэкапы и снапшоты).

Можно создавать как небольшие серверы на одном процессоре с 512 МB оперативной памяти, так и мощные многопроцессорные машины с 32 CPU и 320 GB RAM. Емкость хранилища варьируется от 10 GB до 2 TB (SSD/SATA). Виртуальный сервер «ОБИТ» поддерживает различные дистрибутивы ОС Windows и Linux.

Облачное хранилище поддерживает протоколы S3, Swift API и FTP. Можно настраивать график бэкапов, выбирая глубину хранения копий от 1 до 4 недель. Пользовательские данные хранятся на СХД NetApp в современных дата-центрах уровня Tier III, расположенных в Москве, Минске и Амстердаме. В ближайшее время «ОБИТ» планирует расширить точки присутствия, разместив оборудование в США.

В личном кабинете «ОБИТ» пользователям предоставлена возможность самостоятельно управлять правилами firewall. Фильтрация входящих и исходящих пакетов данных позволяет настроить критерии защиты сервера клиента от внешних атак.

При необходимости «ОБИТ» может организовать физический канал передачи данных. В этом случае транзит трафика между виртуальным сервером и клиентом происходит по изолированной от сети интернет-среде – выделенному каналу передачи данных. Такое решение подойдет компаниям, которые работают с конфиденциальной информацией.

Пользователям не нужно покупать серверное оборудование и ПО. Лицензии можно арендовать по мере необходимости и отказаться от них в любой момент. Тарификация — каждые 10 минут за существующую в данный момент конфигурацию. Оплачивается только использованный объем ресурсов CPU и RAM. Что касается стоимости услуги - получить персональный виртуальный сервер можно от 1 000 рублей в месяц.

Можно изменять объем хранилища для VPS в режиме онлайн, без перезагрузки. При этом работа сервиса, например, сайта на базе CMS Bitrix, не прерывается. Мониторинг поддерживает 13 типов проверок работоспособности системы.

Высокая доступность: SLA на виртуальный сервер от «ОБИТ» — 99,9%. Это гарантирует минимальный риск отказа серверной инфраструктуры.

VPS от «ОБИТ» позволяет сократить сроки запуска проектов и ускоряет процесс тестирования продуктов.

Генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук сказал: «Наше предложение предназначено для компаний, которым нужны надежные, безопасные вычислительные ресурсы и хранилище данных без лишних забот и затрат. Раньше для модернизации серверной инфраструктуры организациям приходилось затрачивать колоссальные финансовые и временные ресурсы, ожидая поставки оборудования до полугода. Сейчас наши клиенты закрывают эту потребность за 2 минуты, используя сервис “Виртуальные серверы” в личном кабинете абонента».