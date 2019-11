VMware анонсировала обновления своих продуктов

VMware на конференции VMworld 2019 Europe анонсировала обновление линейки продуктов и стратегические партнерства в соответствии с видением архитектуры программного обеспечения, позволяющей пользоваться любым приложением в любом облаке с любого устройства. Нововведения охватывают весь портфель технологий VMware, при этом в центре внимания находится видение компании в области встроенной безопасности, а также трансформация в области создания, работы и управления программным обеспечением на Kubernetes.

«На конференции VMworld U.S. мы предложили участникам оказать заметное влияние на мир бизнеса, ускорив процесс цифровой трансформации, — сказал Крис Вульф, технический директор VMware. — На VMworld Europe мы пошли еще дальше в стремлении расширить рамки возможного. Представленные нами смелые инновации на стыке облачных технологий, приложений, компьютерных сетей, мобильной связи и безопасности помогут клиентам ускорить темп».

VMware представила новые и доработанные решения для обеспечения безопасности, которые отражают видение компании в области встроенной безопасности. На конференции были сделаны объявления о новых продуктах.

Dell сделает Carbon Black Cloud предпочтительным средством обеспечения безопасности рабочих станций своих корпоративных заказчиков наряду с Dell Trusted Devices and Secureworks.

VMware NSX Distributed Intrusion Detection and Prevention для обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа.

VMware NSX Federation для согласованного централизованного конфигурирования политики сетевого доступа, обеспечения безопасности и организации сети для крупномасштабных развертываний NSX.

Повышена производительность, гибкость и практичность встроенного в VMware SD-WAN межсетевого экрана для филиалов компаний. Обновления VMware Secure State, позволяющие снизить уровень риска при работе в общедоступной облачной среде и повысить уровень безопасности. Создана новая архитектура безопасности нулевого доверия для цифровых рабочих мест.

VMware объявила об обновлении линейки продуктов и услуг VMware Tanzu для трансформации подходов в области создания, запуска и управления программным обеспечением на Kubernetes, которая была впервые представлена на VMworld 2019 U.S. Среди нововведений была упомянута бета-программа как для Project Pacific, так и для VMware Tanzu Mission Control(1). Также в общих чертах было описано решение VMware Cloud Native Master Services Competency, которое даст существующим и новым партнерам возможность запускать Kubernetes на любой платформе при поддержке дополняющих технологий из внутренней экосистемы облака для непрерывной доставки приложений.

Сервис VMware Cloud on AWS будет запущен в регионе AWS EU (Стокгольм, Швеция). В результате всего за два года количество имеющихся регионов в Европе будет доведено до 5, а по всему миру — до 17. VMware также расширила возможности своего решения миграции нагрузок VMware HCX: применение агентов внутри ОС обеспечивает миграцию на VMware Cloud on AWS рабочих нагрузок с платформ RedHat OpenStack/KVM и Microsoft Hyper-V. VMware также объявила о запуске своего нового сервиса VMware Cloud Director, позволяющего перенести опробованные на практике возможности VMware vCloud Director в области много-арендности на VMware Cloud on AWS, что позволяет поставщикам управляемых услуг (MSP) разделять сеансы работы в VMware Cloud on AWS и общие расходы среди нескольких пользователей.

Предварительно анонсированная технология Project Path поможет провайдерам облачных сервисов и поставщикам управляемых услуг в принятии новых бизнес-моделей, способных обеспечить дополнительные преимущества, выручку и улучшенную рентабельность их облачного бизнеса. В рамках Project Path будут надстраиваться и расширяться фундаментальные возможности VMware Cloud Provider Program — VMware vCloud Director и VMware Cloud Provider Hub. Внедрение технологии планируется в несколько этапов с целью унификации управления и операций на всех облачных средах VMware. Технология будет охватывать и собственные облачные среды партнеров: программно-определяемые ЦОД VMware, работающие в AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud и Oracle Cloud, а также в нативном публичном облаке.

Провайдеры облачных сервисов получат возможность предоставлять набор услуг — много-арендные IaaS с порталом самообслуживания, контейнеры, миграцию, резервное копирование, аварийное восстановление, хранилище объектов, базу данных как услуга, обеспечение безопасности, шаблоны приложений и т. д. — в любой облачной среде VMware. Кроме этого, Project Path поможет унифицировать такие операции провайдеров облачных сервисов, как работа с клиентами, управление объемами использования сервисов, работа со счетами и поддержка клиентов во всех облачных средах VMware. В поддержку этой стратегии VMware также объявила о новом сервисе VMware Cloud Director на базе SaaS, VMware Cloud Provider Hub, VMware vCloud Availability 3.5, а также о доступности Bitnami Community Catalogue для VMware Cloud Provider Partners.

VMware официально представила ознакомительную техническую версию Project Maestro, решения для управления Telco Cloud, с помощью которого операторы связи смогут ускорить вывод на рынок современных функций связи и услуг во всех облачных средах, от ядра и до периферии сети, от частного и до публичного облака. Благодаря оркестратору поставщики смогут внедрять и автоматизировать сетевые сервисы, охватывающие более широкий спектр форматов виртуализированных сетевых функций, за счет чего будет обеспечиваться совместимость и эффективность эксплуатации на каждом уровне архитектуры NFV и облачных сред операторов связи. Данное решение будет обеспечивать операционную эффективность на масштабе, чтобы в перспективе помочь ускорить вывод на рынок новых услуг, снизить расходы на управление постоянно усложняющимися сетями и повысить уровень удовлетворенности заказчиков.

VMware представила обновление инструмента Workspace ONE Intelligent Hub, которое позволит улучшить пользовательский опыт сотрудников. Основываясь на принципе zero day, Workspace ONE предоставляет новым сотрудникам с первого рабочего дня безопасный доступ к корпоративным ресурсам, например, адресной книге сотрудников или интранету с помощью Intelligent Hub. Кроме того, такие сотрудники получат возможность использовать Intelligent Hub для выполнения определенных процедур в период адаптации, например, для выбора технологического оснащения, предоставляемого работнику в первый день работы. VMware также представила новую архитектуру, построенную по принципу нулевого доверия, и ряд усовершенствований VDI для гибридных и мультиоблачных сред.

VMware продемонстрировала, как VMware SD-WAN от VeloCloud реализует комплексную платформу сервисов защищенного доступа Secure Access Services Edge (SASE), позволяющую предприятиям пользоваться преимуществами доступной в любой точке мира сети облачных сервисов. VMware также поделилась планами по обеспечению углубленной интеграции между Microsoft Azure и шлюзами VMware SD-WAN, реализованными внутри Azure, что позволит достичь сквозной высокой производительности и оптимизировать доступ из филиалов предприятий к ресурсам на Azure.

VMware объявила о продолжении партнерства с Microsoft, благодаря которому общие заказчики компаний смогут ускорить процесс цифровой трансформации. Основываясь на объявлениях, сделанных несколько месяцев назад на конференции Dell Technologies World, компании обозначили ряд новых инициатив.

Новое комбинированное решение с VMware Workspace ONE и Microsoft Endpoint Manager для ускорения перехода к современному управлению Windows 10; дальнейшее глобальное расширение гибридного облачного сервиса Azure VMware Solutions за счет новых передовых возможностей миграции в облако, обеспечиваемых с помощью VMware HCX; сертификация и поддержка Microsoft SQL Server 2019 на VMware vSphere в ЦОД заказчика; планы по сотрудничеству в области обеспечения наилучшего взаимодействия с заказчиками для Azure Data Services на базе облачной инфраструктуры VMware; расширение Azure до уровня филиалов и периферийных сред с помощью VMware SD-WAN от VeloCloud.