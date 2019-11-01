«Северсталь» внедрила систему распознавания лиц IVA CV

«Северсталь», интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, внедрила систему автоматического распознавания лиц IVA CV российского разработчика IVA Cognitive.

Проект, целью которого являлось повышение уровня безопасности офисного здания за счет точности идентификации посетителей, реализован в московском представительстве компании: биометрическая система, анализирующая лица сотрудников и посетителей, была интегрирована с классической системой контроля и управления доступом (СКУД) на базе оборудования «Болид», ранее установленной на проходной.

Внедренное решение работает в нескольких режимах: доступ по лицу, доступ по пропуску, а также двухфакторная система идентификации, объединяющая карты доступа и биометрическое распознавание лиц. В последнем случае, сотрудник подносит карту доступа к считывателю на проходной, ее уникальный ключ передается в модуль интеграции, где проводится сравнение изображения с камеры, установленной на проходной, с соответствующим шаблоном в базе данных компании с целью определения, действительно ли это один и тот же человек. При положительном результате ключ карты доступа передается в контроллер СКУД для открытия турникета, при отрицательном – сигнал блокируется, и служба безопасности получает оповещение о попытке несанкционированного проникновения, вся процедура занимает менее секунды.

Установка автоматической системы распознавания лиц позволила «Северстали» решить целый ряд задач, а именно: повышение безопасности, контроль входа на территорию офиса, оповещение в реальном времени о появлении на территории предприятия лиц из «черного списка», проблему отчуждаемости и подделки пропусков.

«Применение систем на базе искусственного интеллекта позволяет не только существенным образом повысить уровень обеспечения безопасности, не создавая при этом помех для пользователей, но и имеет перспективы дальнейшего развития в части применения на проходных промышленных предприятий, что особенно важно для нашей компании», – отметили в «Северстали».

Алексей Цессарский, генеральный директор IVA Cognitive, сказал: «За системами идентификации, использующими биометрические параметры человека, – будущее. Внедрение технологии распознавания лиц в системы контроля и управления доступом предприятий – одна из инноваций в области искусственного интеллекта, которую можно применить в российских компаниях, предъявляющих повышенные требования к защите и безопасности, таких как "Северсталь". Благодаря своим широким интеграционным возможностям с большинством популярных СКУД, точное и надежное решение IVA CV будет востребовано как производственными предприятиями, так и крупными бизнес-центрами».