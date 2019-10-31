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Фирма «1С» представит новые решения для цифровизации бизнеса на CNews Forum 2019

Интеграция Бизнес-приложения

7 ноября 2019 г. фирма «1С», генеральный спонсор CNews Forum 2019, представит на форуме новое поколение решений «1С» для цифровизации бизнеса. Участники форума смогут познакомиться с их возможностями и успешным опытом внедрения.

На пленарной сессии форума директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров выступит с докладом «Фундамент цифровизации: MES, ERP и CPM в едином решении, мобильное и международное ERP», в ходе которого расскажет о том, как решения «1С» для корпоративного сектора помогают заказчикам с реализацией масштабных задач цифровой трансформации и представит возможности нового продукта — «1С:ERP. Управление холдингом».

«1С:ERP. Управление холдингом» — инновационный продукт фирмы «1С», объединяющий в едином решении автоматизацию трех уровней управления:

  • управление эффективностью группы компаний (CPM);
  • управление ресурсами предприятий (ERP);
  • управление производством на уровне цеха (MES).

«1С:ERP. Управление холдингом» ориентирован на крупные предприятия и группы компаний, которые помимо классических возможностей ERP-систем, нуждаются в едином решении, обеспечивающем функционал консолидации финансовой отчетности по группе компаний, корпоративного бюджетирования, управления системой показателей и бизнес-анализом, управления мастер-данными и корпоративными закупками, управления активами, инвестиционными проектами и рисками, централизованного казначейства и налогового учета.

В ходе выставки на стенде «1С» будет представлен современный комплекс интегрируемых решений, разработанных на единой технологической платформе «1С:Предприятие 8» и широко используемых для цифровизации крупнейших российский предприятий, групп компаний и холдингов – «1С:Корпорация».

В состав «1С:Корпорации» включены решения, проверенные сотнями успешных внедрений:

  • «1С:Управление холдингом» (CPM)
  • «1C:ERP»
  • «1С:ERP. Управление холдингом» (ERP + CPM)
  • «1С:Документооборот КОРП» (ECM)
  • «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» (HRM)

Эффект синергии при использовании указанных систем достигается благодаря возможности реализации сквозных бизнес-процессов на проектах автоматизации предприятий. Ключевыми преимуществами комплекса по сравнению с зарубежными аналогами являются невысокая стоимость владения и возможность получения существенного экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.

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