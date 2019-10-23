SAS выводит модели с открытым исходным кодом за стены лаборатории

SAS объявила о выпуске нового приложения SAS Open Model Manager, которое поможет развертывать аналитические модели с открытым исходным кодом, а затем вести мониторинг их работы, контролировать эффективность и своевременно выявлять признаки устаревания. Решение создавалось специально для сообщества разработчиков ПО с открытым исходным кодом, поэтому для его запуска и работы с ним никакие другие технологии SAS не требуются.

Многие организации испытывают проблемы с так называемой «последней милей» в аналитике, когда разработка решения не завершается его выводом в эксплуатацию. Отчасти это связано с трудоемкостью ручных процессов, отчасти – с нестабильным взаимодействием между ИТ-подразделениями и бизнес-пользователями. Согласно исследованию IDC, менее половины организаций могут утверждать, что они в достаточной мере используют свои аналитические модели, и только 14% говорят, что результаты работы их аналитиков и data scientists задействованы полностью. Таким образом, в подавляющем большинстве организаций потенциал аналитики остается сильно недоиспользованным.

Решение SAS Open Model Manager помогает в единой среде наладить работу data scientists и ИТ-специалистов, налаживая процессы внедрения и контроля моделей с открытым исходным кодом, включая популярные Python и R. Встроенная подсистема отчетности позволяет пользователям оценивать эксплуатационные характеристики моделей, сравнивать их и быстро принимать решения относительно сохранения или удаления старых моделей и разработки новых.

Публикация и категоризация моделей может проходить в различных операционных средах как в пакетном режиме, так и в режиме реального времени. Решение также упрощает учет и управление моделями, помогая пользователям лучше понимать функционал и эксплуатационные характеристики внедренных моделей в динамике.

Доступ к решению SAS Open Model Manager и его развертывание будет осуществляться с помощью контейнерных технологий, в том числе Docker и Kubernetes. Это обеспечивает портативность, легкость и возможность запустить решение в частном или публичном облаке.

Несколько дней назад SAS также объявляла о ModelOps, другом компоненте, призванном решить проблему «последней мили». Это пакетное предложение позволяет организациям управлять моделями и масштабировать их в соответствии с требованиями, а также непрерывно вести мониторинг их работы, выявлять признаки снижения эффективности и оперативно вносить корректировки.

Решение SAS Open Model Manager анонсировали в Милане на организованной SAS конференции по бизнес-технологиям и аналитике данных Analytics Experience. Выход запланирован на ноябрь 2019 года.