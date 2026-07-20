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Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке

Windows 11 опередила сразу два популярных дистрибутива Linux в вопросе скорости решения ИИ-задач. На одном и том же «железе» она каждый раз была впереди Ubuntu и CachyOS. Притом стоимость ПК значения не имеет – даже ноутбук почти за полмиллиона рублей не принес Linux победу.

Linux не создан для ИИ?

Операционная система Windows 11 победила в споре, что лучше, Windows или Linux. Правда, сделала она это пока только в вопросе скорости решения локальных ИИ-задач.

Сравнительные тесты проводили специалисты авторитетного портала Phoronix. В эксперименте участвовали Windows 11 и два популярных дистрибутива Linux - Ubuntu и CachyOS. Последний, к слову, ориентирован на производительность, копирует внешний вид Windows и среди пользователей считается одним из наиболее удобных вариантов для тех, кто хочет поскорее выбраться из экосистемы Microsoft.

В качестве тестового стенда использовался игровой ноутбук Razer Blade 18 RZ09-0582 стоимостью $5400 (423,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 июля 2026 г.) в конфигурации с процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090.

win600.jpg

Microsoft
Однозначного преимущества над Linux Windows так и не получила

Также применялся дистрибутив Ubuntu 26.04 LTS, собранный на ядре Linux 7.0 и дополненный драйвером видеокарты версии R610. CachyOS получил более свежее ядро 7.1, но более старый драйвер Nvidia R610. Этот же драйвер получила и Windows 11, номер сборки которой в Phoronix не уточнили.

Windows на коне

Как показали тесты Phoronix, Windows 11 особенно хорошо удается работать с языковыми моделями, запущенными локально, то есть не в интернете, а непосредственно на ноутбуке. Во всех связанных с ними тестах Windows 11 неизменно оказывалась быстрее, нежели CachyOS или Ubuntu. В одном из них ОС Microsoft была быстрее Ubuntu в три раза.

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phoronix.com
Одна из задокументированных побед Windows

Также Microsoft доказала свое неоспоримое преимущество в скорости преобразования текста в речь. Авторы эксперимента использовали для этого открытый инструмент Whisperfile за авторством сообщества Mozilla, который основан на модели Whisper от OpenAI и может работать без подключения к Сети.

Во всех тестах, основанных на Whisperfile, Windows 11 была чуть ли не вдвое быстрее конкурентов. При преобразовании аудиофайла в текст система Microsoft опережала их на сотни секунд вне зависимости от размера оригинального файла.

Или все же Linux

Но победа Windows в тестах на скорость работы ИИ вовсе не означает, что Windows 11 лучше Linux во всем. Специалисты Phoronix провели почти 100 сравнительных испытаний и выяснили, что во многих задачах, не связанных с нейросетями, операционка Microsoft уступает и Ubuntu, и CachyOS.

Например Windows 11 хоть совсем немного, но все же отстает от конкурентов в Blender – отрытой программе для создания трехмерных моделей. В различных тестах Windows всегда проигрывала от долей секунды до нескольких секунд.

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phoronix.com
В чем-то Windows все-таки хуже

Также Linux-дистрибутивы обходят Windows 11 в вопросе скорости кодирования видеороликов. Влияние «железа» в этих тестах можно исключить, поскольку все сравнение проводилось на одном и том же ноутбуке.

Выводов нет

Выводы о полном превосходстве той или иной системы эксперты Phoronix на основании результатов своего эксперимента делать не стали. Каждая из систем оказалась лучше конкурентов в той или иной задаче, но проиграла им в другой.

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cachyos.org
CachyOS визуально лишь едва отличима от WIndows
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Если брать итоговую оценку, то Windows 11 оказалась на втором месте после CachyOS, которую с самого начала создавали с упором на производительность. Если же сравнивать Linux и Windows по популярности в мире, то Windows пока что в лидерах.

В июне 2026 г. общая доля всех дистрибутивов Linux на мировой арене составляла 4,36%, тогда как Windows удерживала 56,61% (статистика StatCounter). Но, как сообщал CNews, господство Windows изрядно пошатнулось – доли меньше 60% у нее не было десятилетиями.

Геннадий Ефремов

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