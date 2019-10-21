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Квартальный доход SAP от облачных сервисов вырос на 37%

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SAP представила финансовые результаты III квартала, завершившегося 30 сентября 2019 г. Компания продемонстрировала двузначный рост ключевых показателей бизнеса – прибыли, доходов, а также поступлений наличных средств.

Количество новых облачных заказов увеличилось на 39%, доходы от лицензий на ПО снизились на 1%; облачный доход вырос на 37%; валовая маржа облачного бизнеса увеличилась более чем на 5%; операционная прибыль по МСФО выросла на 36%; не по МСФО – на 20%; операционная маржа по МСФО выросла на 4.2 п.п.; не по МСФО – на 1,7 п.п.; операционный денежный поток за III квартал увеличился на 28%, свободный денежный поток – на 116%.

Дженнифер Морган и Кристиан Кляйн, соуправляющие директора SAP, отметили: «Результаты III квартала в полной мере отражают ту динамику, которой мы достигли к завершающему этапу этого года – компания активно растет, повышая эффективность операционной деятельности. Вместе с командой лучших специалистов и экспертов в области технологий мы готовы сделать следующий шаг в истории развития SAP».

Лука Мучич, финансовый директор SAP, сказал: «В апреле этого года мы обещали уделять больше внимания получению прибыли, результаты III квартала доказывают, что мы выполнили свои обязательства, а кроме этого сдержали и второе обещание – сохранили набранный темп. Несмотря на то, что некоторые неопределенности на макроэкономическом уровне еще остаются, мы уверены, что 2019 станет еще одним звездным годом для SAP».

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