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Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство»

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Российский системный интегратор Conteq и девелоперская группа «Пионер» сообщили о том, что приступают к реализации нового проекта по автоматизации управления денежными средствами (казначейства).

«Пионеру» потребовалось автоматизировать процессы бюджетного управления. Для решения данного вопроса руководство компании обратилось в Conteq. После проведения обследований и изучения представленных на рынке решений, выбор был остановлен на решении «БИТ.Строительство», полностью соответствующее поставленным требованиям. Данное решение предназначено для комплексной автоматизации работы всех департаментов строительной компании, что поможет достигнуть главных целей внедрения: снизить риски кассовых разрывов и более рациональное использовать денежные средства.

Благодаря возможностям решения будет оптимизирована работа бухгалтерии, коммерческого подразделения, материально-технического отдела, подразделения по управлению механизацией и автотранспортом и финансовой и планово-экономической службы.

Благодаря внедрению решения департаменты группы «Пионер» смогут осуществлять управление финансами строительной организации: формировать бюджеты, отслеживать движение денежных средств, контролировать фактические затраты. Все финансовые планы с указанием лимитов, прогнозов и рисков будут централизованно храниться в системе и доступны для работы всем назначенным участникам. Такая прозрачная схема работы значительно упростит возможность формирования платежных календарей, отчетности и сократит время на процессы согласования всех финансовых документов.

Таким образом, станет возможным контролировать деятельность департаментов компании, принимать стратегические решения и делать финансовые и экономические прогнозы в разрезе необходимых периодов.

Совместная работа с группой «Пионер» берет свое начало с 2016 г.: компания Conteq была приглашена для модернизации существующей системы управления и планирования производственной деятельности. Эксперты Conteq провели аудит используемых инструментов, в результате чего была усовершенствована и расширена функциональность системы управления проектами Microsoft Project, а на ее базе появилась возможность осуществления полноценного управления и контроля всего хода выполнения проекта.



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