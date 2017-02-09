«Кронштадт» ввела в строй тренажер нефтяных месторождений для «Газпром нефть»

В корпоративном ресурсном учебном центре «Газпром нефти» на базе Муравленковского многопрофильного колледжа начал работу современный тренажер разработки, эксплуатации и освоения нефтяных месторождений производства группы «Кронштадт». Как рассказали CNews в компании, торжественное открытие учебного центра состоялось 9 февраля 2017 года.

Открытие тренажерного комплекса состоялось при участии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, генерального директора «Газпромнефть-Муравленко» Валерия Чикина, главы администрации г. Муравленко Александра Подороги, директора Муравленковского многопрофильного колледжа Александра Линденгольца.

В рамках контракта группа «Кронштадт» оснастила многопрофильный колледж по запросу нефтегазодобывающей компании необходимым оборудованием для обучения будущих сотрудников и повышения квалификации работников предприятия по специальностям «Нефтегазовое дело» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»: операторов по апробированию скважин, операторов пульта управления, операторов по добыче нефти и газа, операторов технологических установок.

Тренажер для нефтедобычи позволяет отрабатывать запуск и вывод скважин на заданный технологический режим, регулировать процесс разработки, изменять и контролировать технологические режимы замеров, проводить мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями и аварийными ситуациями при эксплуатации скважин, обеспечивать надежную работу автоматической групповой замерной установки, установки комплексной подготовки нефти и т.д.

Комплектация тренажера является во многом уникальной, так как была доработана с учетом конкретных нужд и специфики деятельности заказчика, была изменена стандартная арматура, изменено программное обеспечение тренажерного комплекса.

В состав учебного комплекса вошли сетевой учебный компьютерный класс на 12 человек, имитаторы реально действующего оборудования, механизмы и посты, а также видеостена для демонстрации высокоточных визуализаций рабочих процессов.

Генеральный директор группы «Кронштадт» Армен Исаакян отметил: «Группа «Кронштадт» имеет большую историю выполнения научно-исследовательских работ и создания тренажеров для нефтегазовой отрасли. Для нас уникальный тренажер для «Газпромнефть-Муравленко» – важный опыт организации многофункционального обучающего комплекса и сотрудничества с одним из основных добывающих активов компании «Газпром нефть». Это большой ответственный проект, реализация которого – серьезный вызов для нас. Мы рады были принимать в нем участие и надеемся на будущие совместные амбициозные свершения».

Договор на разработку, поставку и установку тренажера стороны заключили в декабре 2015 года, и уже осенью 2016 года комплексное средство подготовки специалистов было поставлено в корпоративный учебный центр «Газпромнефть-Муравленко» в городе Муравленко. По завершении пусконаладочных работ оборудование было принято заказчиком и введено в учебный процесс.