«Бюджет-21» разработал автоматизированный программный комплекс для аттестации специалистов СОТБ

Российская ИТ-компания «Бюджет-21» разработала «Интерактивный аттестационный комплекс» (ИАК) для специалистов сил обеспечения транспортной безопасности (СОТБ), который будет представлен на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации. Аттестационный комплекс позволяет производить сбор и обработку персональных данных и документации, комплексную оценку профессиональной компетентности специалистов СОТБ, сообщили CNews в «Бюджет-21».

«Разработанный нами аттестационный комплекс позволяет полностью автоматизировать процесс аттестации, что, в свою очередь, дает возможность увеличить пропускную способность аттестующих организаций в 3-5 раз и существенно сократить затраты на их создание, — заявил генеральный директор «Бюджет-21» Михаил Евсеев. — В данное время этот вопрос особенно актуален в связи с необходимостью принятия усиленных мер безопасности в период проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года».

Информационное наполнение ИАК, разработанное в соответствии с приказом Минтранса № 231 от 21 августа 2014 г., содержит блоки тестовых вопросов, тематических вопросов, требующих развернутого ответа и практических задач, реализованных при помощи трехмерных тренажеров и объектов ОТИ и ТС, а также интерактивных документов и таблиц. Это позволяет избежать аттестующим организациям затрат на закупку дорогостоящего оборудования для решения практических задач при проведении проверок в целях аттестации.



«Интерактивный аттестационный комплекс» позволяет проводить комплексную оценку профессиональной компетентности специалистов СОТБ

По информации «Бюджет-21», среди достоинств ИАК — легкость установки аттестационного комплекса и оперативность начала процесса аттестации. Комплекс создан с использованием передового инструментария в виде использования 3D-моделирования и симуляторов сложных технических устройств. Следующим этапом будет включение технологий бесконтактного сенсорного управления. При этом для аттестуемого процесс проверки проходит самым доступным образом.

Интерактивный аттестационный комплекс проходит апробацию в ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».