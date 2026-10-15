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Google, Facebook* и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Американские технологические гиганты Amazon, Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), владелец Facebook*, предупредили Европу о том, что отказ от облачных сервисов США в рамках предложенного закона о европейском цифровом суверенитете может обойтись Евросоюзу в 115 млрд евро до 2036 г. Это более чем в шесть раз превышает оценку Еврокомиссии - 18 млрд евро. Особенно сильно пострадают Люксембург, Дания, Австрия, Финляндия и Ирландия.

Предупреждение о затратах

Американские техногиганты пригрозили Европе большими финансовыми затратами из-за попытки создать цифровой суверенитет, пишет The Register.

В октябре 2026 г. крупнейшие американские технологические компании предостерегли Европу: ограничение зависимости от американских облачных провайдеров может обойтись региону в 115 млрд евро. Таковы выводы исследования, заказанного лоббистской группой CCIA Europe, в число членов которой входят Amazon, Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), владелец Facebook*.

Исследование выполнено Европейским центром международной политической экономии (ECIPE). Согласно его результатам, предложенный Европейской комиссией (Еврокомиссия) «Закон о развитии облачных услуг и искусственного интеллекта (ИИ)» способен привести к совокупным издержкам в 115 млрд евро за ближайшее десятилетие до 2036 г. Эта сумма более чем в шесть раз превышает верхнюю оценку самой Еврокомиссии в 18 млрд евро.

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Wikipedia
Amazon, Google и Facebook* насчитали Евросоюзу 115 млрд евро убытков за создание цифрового суверенитета

Авторы доклада утверждают, что ограничения в пользу европейских облачных провайдеров вынудят государственные органы и бизнес нести существенные затраты на миграцию рабочих нагрузок и переписывание программного обеспечения (ПО). Прямые расходы публичного сектора оцениваются в 33,3 млрд евро, а еще около 80 млрд евро могут лечь на частные компании в банковской сфере, здравоохранении, энергетике и транспорте.

Оговорки в расчетах

К сумме в 80 млрд евро для частного сектора прилагается существенная оговорка. Она основана на предположении, что Еврокомиссия распространит требования суверенитета за пределы государственных закупок на 25% облачных нагрузок в критически важных отраслях. Иными словами, это модельный сценарий, а не уже утвержденные обязательства.

Исследование также имеет определенный контекст. CCIA представляет интересы американских технологических компаний, доминирующих на европейском облачном рынке, включая Amazon и Google. Эти компании годами продавали европейским клиентам облачные услуги, а в последнее время развивают собственные «суверенные» облачные предложения, призванные учесть опасения относительно иностранной собственности, доступа к данным и регуляторного контроля.

Amazon, в частности, развивает AWS European Sovereign Cloud, а компания Google продвигает линейку суверенных облачных решений. Meta*, также входящая в CCIA, заинтересована в европейской ИИ-инфраструктуре, хотя и не является коммерческим облачным провайдером масштаба Amazon Web Services (AWS) или Google Cloud.

Ключевые положения и рекомендации

В докладе особое внимание уделяется статье 31 предлагаемого законодательства, писал CNews. По оценке авторов, она может позволить Еврокомиссии распространить требования суверенитета на критически важные частные ИТ-сервисы. CCIA утверждает, что принуждение бизнеса к отказу от существующей облачной инфраструктуры способно вызвать дорогостоящие проекты по переработке ПО. На переписывание кода и изменение архитектуры ИТ-систем приходится около 69% от общей оценочной суммы.

Наибольшие издержки в пересчете на одного работника прогнозируются для Люксембурга - 1711 евро за десять лет. Значительные суммы также ожидаются в Дании (905 евро), Австрии (900 евро), Финляндии (864 евро) и Ирландии (856 евро). Последняя страна выступает европейской штаб-квартирой ряда американских технологических компаний.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

CCIA призывает власти Европейского союза (Евросоюза) пересмотреть предлагаемое законодательство, ограничить требования суверенитета чувствительными рабочими нагрузками и отказаться от критериев, основанных на происхождении компании или гражданстве персонала, в пользу риск-ориентированных технических мер защиты.

«Государства-члены Евросоюза не могут опираться на неполные оценки Еврокомиссии при принятии решений о строгих требованиях суверенитета к поставщикам облачных услуг и ИИ. Ведь европейские налогоплательщики и бизнес понесут огромные расходы», - отметил политический менеджер CCIA Europe Митчелл Ратледж (Mitchell Rutledge).

Интересы участников рынка

По информации The Register, для Amazon и Google предоставление европейским клиентам большего контроля над данными также помогает удерживать бизнес, который в противном случае мог бы перейти к европейским конкурентам. Складывается удобная конструкция: с одной стороны, компании продают клиентам суверенитет, с другой - отраслевая ассоциация, представляющая их интересы, предостерегает правительства Евросоюза от чрезмерного ужесточения соответствующих требований, информировал CNews.

Обе компании не ответили на запросы The Register. Остается открытым вопрос, окажутся ли амбиции Европы в области суверенитета столь затратными, как прогнозирует CCIA. Вместе с тем очевидно, что Amazon, Google и Meta*, предупреждающие Брюссель о цене снижения зависимости от американских технологий, имеют прямую заинтересованность в сохранении текущей модели закупок.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

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