Индия потратит $11 миллиардов на поддержку местного производства микросхем

Индия собирается выделить почти $11 млрд на субсидирование развития в стране производства микросхем. Она планирует всего за несколько лет выйти на уровень таких мировых производителей как Тайвань, Южная Корея, США.



Миллиарды на развитие электроники

Индия планирует создать фонд в размере более одного триллиона рупий ($10,8 млрд) для поддержки отечественного производства микросхем в рамках стратегии по превращению в глобальный производственный центр электроники, пишет Bloomberg.

Новый фонд будет предоставлять субсидии на проекты по разработке микросхем, производственное оборудование и развитие цепочек поставок.

Эти планы пока еще обсуждается чиновниками и представителями отрасли, но должны быть приняты в ближайшее время. Срок действующей программы стимулирования истекает 31 марта 2026 г. На нее было выделено $10 млрд с 2021 г.

Стратегическая задача

Самая густонаселенная страна мира старается привлечь на свою территорию крупных мировых производителей, добавив госсубсидии к уже имеющемуся огромному кадровому потенциалу в виде инженерных и дизайнерских талантов.

Индия к 2032 г. намерена развить мощности по производству микросхем, сопоставимые с крупнейшими мировыми лидерами (Тайвань, Южная Корея, США), заявил в ноябре 2025 г. министр технологий Ашвини Вайшнау (Ashwini Vaishnaw). По его словам, три индийских завода начнут коммерческое производство в начале 2026 г.

Это амбициозная цель, так как индийская полупроводниковая промышленность находится на ранней стадии развития, а конкуренты тоже тратят сотни миллиардов, чтобы стать самодостаточными в этой области — от искусственного интеллекта и смартфонов до автомобилей и бытовой техники.

В США, например, в рамках Закона о чипах предусмотрена сумма в $52 млрд на финансирование создания производственных мощностей в микроэлектронике.

Движение к цели

К своей стратегической цели Индия движется постепенно. Например, в марте 2026 г. Bloomberg писал, что за 2025 г. Apple, стремясь избежать пошлин на китайские товары, увеличила производство iPhone в Индии примерно на 53%. Теперь теперь там производится четверть ее флагманских моделей.

Другая американская корпорация — производитель памяти Micron Technology Inc. — заявила о планах построить сборочный завод в западном штате Гуджарат. В рамках государственной программы стимулирования были заявлены еще нескольких проектов, связанных с производством и упаковкой чипов, включая испытательный и сборочный цех крупнейшего в мире производитель электроники (электронных компонентов и готовых изделий) Foxconn Technology Group.

Местный индийский конгломерат Tata Group, который занимается производством всего, что только можно — от соли до программного обеспечения, также строит завод по производству полупроводников в Гуджарате и отдельное предприятие по упаковке чипов.

Индийский рынок полупроводников демонстрирует стремительный рост. Прогноз его объема к 2026 г. составлял $63 млрд. В январе 2025 г. страна анонсировала выпуск отечественных микропроцессоров по техпроцессу 28 нанометров.

В октябре 2025 г. CNews выяснил, что Правительство России работает над заключением соглашения о свободной торговле с Индией. Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга экстренно собирает информацию от производителей чипов и электроники об их возможностях и эффекте от такого соглашения.