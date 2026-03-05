CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Каждый пятый онлайн-бизнес в России был запущен китайцами в 2025 г. Речь идет о компаниях, в которых генеральным директором или учредителем является гражданин Китая. Количество китайских компаний, которые занимаются онлайн-торговлей в России, выросло в 2,4 раза за 2025 г., а с 2024 г. количество регистраций китайских компаний в России выросло на 86%.

Динамика регистраций компаний

В 2025 г. каждый пятый онлайн-бизнес в России запускали китайцы, исходя из данных исследования «T-Бизнеса» (это направление в «Т-Банке», которое специализируется на обслуживании юридических лиц и представителей малого/среднего бизнеса).

За этот период количество регистраций китайских компаний Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальных предпринимателей (ИП) в этой сфере выросло в два раза, а общее число китайских компаний, занимающихся онлайн-торговлей, увеличилось в 2,4 раза. Темпы прироста регистраций китайских граждан в офлайн-рознице за год выросли в 2,7 раза — с 14% до 38%.

На предприятия электронной коммерции в 2025 г. пришлось 50,88% всех регистраций китайских компаний. Далее идут оптовая (19,03%) и розничная торговля (9,24%). Производство в общем объеме занимает только 3,42% регистраций.

«Рост розничной офлайн-торговли во многом обеспечен регистрацией китайскими предпринимателями новых компаний в сегментах не специализированной розницы, торговли продуктами питания, включая напитки и табачные изделия, а также в направлениях продаж бытовой электроники, мебели и осветительных приборов», — сообщили в «Т-Бизнесе».

Предприниматели из Китая усиливают присутствие в России, каждый пятый онлайн-бизнес запускают китайцы

В топе отраслей по доле регистрации китайских компаний в 2025 г. была электронная коммерция (50,88%), также была популярна оптовая (19,03%) и розничная (9,24%) торговля. Доля производства составила 3,43%, а торговли и ремонта автомобилей — 2,96%.

Каждая вторая китайская компания в России работает в Москве и Подмосковье, лидерами являются Амурская область, Приморский, Хабаровский, Забайкальский края и Санкт-Петербург. Абсолютными лидерами по концентрации китайских компаний стали Еврейский автономный округ, Забайкалье, Амурская область и Калмыкия, где компании из Китая становятся заметной частью локальной экономики, сообщили исследователи.

Падение активных продавцов

По данным Mpstats, с февраля по декабрь 2025 г. количество активных продавцов на российских маркетплейсах упало на 6,9%, что зафиксировано впервые. Число желающих развивать такой бизнес сократилось даже больше — на 17,8% в годовом выражении. Если в 2024 г. было зарегистрировано 182,3 тыс. новых продавцов, то в 2025 г. — 149,79 тыс. Пика эта цифра достигла в 2023 г. — 195,18 тыс.

В феврале 2026 г. генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых заявил, что одновременно с отказом из-за роста расходов от работы с маркетплейсами российских продавцов на ИТ-площадки активно приходят иностранные конкуренты, условия для которых лучше. По его мнению, зарубежные продавцы активно используют серые схемы, из-за чего разница в прибыли с россиянами составляет 20-30%.

Генеральный директор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев объяснил, что исход предпринимателей с ИТ-площадок связан с ростом их расходов, порога входа и комиссий. Последний показатель достигает 25-40% от выручки, а с учетом дополнительных расходов он доходит до 50-70%. Как указали в Ассоциации электронной торговли, с 2023 г. логистика крупнейших маркетплейсов подорожала на 33-89%, комиссии выросли на 58-63%.

Дискриминации нет

25 февраля 2026 г. президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев назвал некорректными представления о том, что российские маркетплейсы предоставляют преференции иностранным продавцам. По его мнению, оценки на основании одних только комиссий не дают адекватной картины, потому что не учитывают сопутствующих расходов.

Впрочем, сами маркетплейсы указывают, что иностранцы несут дополнительные расходы и сталкиваются с низким спросом из-за длительных сроков доставки. По мнению представителей ИТ-площадок, планы властей ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на товары, приобретаемые за границей, приведут к росту цен и снижению ассортимента, а значит, комиссии вырастут для всех без исключения.

Антон Денисенко

