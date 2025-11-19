«Отец» Linux признался в любви к ленивым программистам, не умеющим писать код. Вайб-кодеры получили благословение

Линус Торвальдс внезапно весьма позитивно отозвался о программистах, использующих вайб-кодинг в своей работе, то есть не пишущих код, а генерирующих его с помощью нейросетей. Он заявил, что поддерживает это явление, но отметил, что до разработки критически важных компонентов вайб-кодеров допускать не стоит.

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) признался, что «довольно позитивно» (fairly positive) относится к так называемым «вайб-кодерам», пишет The Register. Это совершенно не похоже на Торвальдса – всем давно известно его крайне негативное отношение к современным тенденциям в области программирования.

Вайб-кодинг – направление, при котором программисты больше не пишут программы вручную, с использованием языков программирования. Вместо этого они просто отправляют нейросетям запросы на обычном, естественном языке, без нудного прописывания всех технических условий и задач.

Сам термин «вайб кодинг» придумал Андрей Карпатый (Andrej Karpathy). Это бывший исследователь компании OpenAI, разработчика самой известной в мире нейросети ChatGPT, ныне живущий в Канаде.

Полного доверия нет

Заявив, что не имеет ничего против вайб-кодеров, Торвальдс тут же добавил, что не против он ровно до того момента, пока не приходится работать над чем-то действительно важным. В такого рода проекты, по его мнению, вайб-кодеров допускать пока не стоит.

По его словам, программный код, сгенерированный вайб-кодерами и внедренный в ответственные проекты, в дальнейшем будет сложно поддерживать. Торвальдс не стал уточнять, куда конкретно нельзя пускать вайб-программистов – не исключено, что и к ядру Linux у них тоже нет доступа.

При этом про самого себя создатель Linux говорит, что в последние 20 лет он почти не пишет код. В настоящее время он является техническим руководителем, ответственным за поддержку ядра Linux, а также самым главным специалистом в иерархии сообщества разработчиков Linux. Именно он принимает или отклоняет дополнения, к ядру, предложенные разработчиками, и именно он публикует новые версии ядра. Впрочем, периодически он забывает это делать.

Что-то не сходится

Заявляя, что ничуть не возражает против вайб-кодинга, Торвальдс добавил, что сам он пока не использовал такой метод программирования и даже не экспериментировал с ним.

Также он отметил, что главная проблема с ИИ заключается в том, что поисковые роботы «сильно разрушают значительную часть нашей инфраструктуры» (very disruptive to a lot of our infrastructure). По его словам, связано это с тем, что нейросети собирают данные из исходного кода kernel.org.

Он добавил также, что разработчики ядра действительно сталкиваются с «ошибками и уведомлениями о безопасности, которые выдуманы людьми, злоупотребляющими ИИ» (bugs and security notices that are... made up by people who misuse AI). С одной стороны, это показывает истинный взгляд Торвальдса на использование вайб-кодинга. С другой же, он подчеркнул, что в случае с ядром Linux это не такая серьезная проблема, как в случае с другими проектами.

В качестве примера последних Торвальдс привел cURL. Это утилита командной строки с открытым исходным кодом. Она нужна для передачи данных с использованием различных сетевых протоколов, включая HTTP, HTTPS и FTP.

Новая роль Торвальдса

«Отец» Linux сознался, что в последнее время его роль в разработке ядра изменилась. «Раньше я говорил, что моя работа – часто говорить "нет"», – сказал он, имея в в виду, что он регулярно отклонял новые идеи, которые было бы сложно поддерживать.

Но, по его словам, теперь ему иногда приходится говорить «да» новым идеям, несмотря на сопротивление давних разработчиков, которые «как будто застряли в колее» (kind of get stuck in a rut). Здесь речь. В частности, о языке программирования Rust – он безопаснее классических С и С++, но многие разработчики Linux старой школы вцепились в них и не хотят переходить на новый язык. Торвальдс сначала поддерживал их, но потом все же перешел на другую сторону. «Rust фактически становится полноценной частью ядра, а не просто экспериментальным проектом», – сказал он, добавив, что это заняло больше времени, чем ожидалось.

Но в реальности случай с Rust – это величайшее исключение. На деле Торвальдс по-прежнему регулярно выступает против новых тенденций. Например, в апреле 2025 г. он разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть.

В августе 2025 г. Линус Торвальдс назвал код для архитектуры RISC-V в составе новой сборки ядра Linux «мусором». Он уверен, что этот код «делает мир менее пригодным для жизни». RISC-V – перспективная и открытая процессорная архитектура, представляющая потенциальную угрозу не только х86, но и ARM.

Да и с любовью Торвальдса к Rust не все однозначно. Как сообщал CNews, в июне 2025 г. Торвальдс добился блокировки учетной записи Киса Кука (Kees Cook) – одного из ключевых идеологов Rust в Linux и действующего сотрудника Google. Причиной стала подмена коммитов – при добавлении pull-запроса была использована ссылка на репозиторий с некорректной информацией об авторах коммитов – вместо реального имени был указан сам Торвальдс, хотя он к этим коммитам непричастен.