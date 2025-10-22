Во время VK WorkSpace Conf представят масштабное обновление продукта

24 октября пройдет флагманская конференция VK WorkSpace Conf, где будет представлена обновленная платформа для организации работы команд. Эксперты расскажут о том, как сделали сервисы доступными для удаленных сотрудников, что придумали для офлайн-доступа и безопасной работы. Также поделятся опытом, как реализовали сквозные сценарии сервисов для обеспечения бесшовного пользовательского опыта.



Что интересного будет на конференции?

На конференции VK WorkSpace Conf также пройдет пленарная дискуссия с представителями бизнеса и власти. Гости обсудят, как создать культуру цифровой эффективности для роста бизнеса. Полная программа уже доступна на сайте: будет 20 докладов, три трека для представителей разных типов бизнеса и несколько тематических зон.

Конференция пройдет в Москве. Участие бесплатное, но количество мест ограниченно. Для тех, кто не сможет приехать — предусмотрена прямая трансляция на главной странице CNews.

На флагманской конференции VK WorkSpace Conf будет представлена обновленная платформа для организации работы команд

Ключевые темы выступлений

Как не стать легкой целью для хакеров и защитить данные

Какие цифровые сервисы будут востребованы завтра

Как мигрировать с иностранного или российского решения без остановки процессов

Как оптимизировать ИТ-расходы и избавиться от зоопарка решений

Как развернуть цифровую платформу для тысяч сотрудников с аналитикой, автоматизацией и безопасностью корпоративного уровня

