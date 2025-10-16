Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Тревога по поводу развития технологий искусственного интеллекта ощущается не только в США. Опрос в осенью 2025 г. исследователей Pew Research Center показал, что большинство взрослых американцев и итальянцев считают, что нейронные сети ухудшат способность людей мыслить творчески, а половина респондентов полагает, что технология ослабит способность строить значимые отношения.

Открытый опрос

Подавляющее большинство американцев и итальянцев боятся быстрого развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни. Жители этих двух стран оказались лидерами по обеспокоенности этой проблемой среди 25 стран, в которых провела опрос осенью 2025 г. исследовательская компания Pew Research Center.

Согласно опросу центра, тревога по поводу ИИ стремительно нарастает в 2025 г. не только среди американцев — во всем мире люди все чаще выражают серьезные опасения относительно ИИ-технологий. Исследование, проведенное Pew Research Center, выявило, что значительная доля жителей 25 стран скорее обеспокоена (34% опрошенных), чем вдохновлена все большим проникновением ИИ-технологий в повседневную жизнь, 16% скорее воодушевлены, чем обеспокоены, а 42% примерно в равной степени испытывают обе эти эмоции.

По данным Pew Research Center, (50% опрошенных) американцев и итальянцев скорее обеспокоены, чем воодушевлены» активным распространением ИИ-технологий в повседневной жизни. Многие обеспокоены распространением ИИ также в Австралии (49%), Бразилии (48%), Греции (47%) и Канаде (45%). Меньше всего беспокоятся по этому поводу жители Южной Кореи (16%) и Индии (19%). Наибольшее воодушевление по поводу ИИ выразили в Израиле (29%), Южной Корее и Швеции (по 22%), а также Нигерии (20%).

Аналитики также изучили уровень осведомленности людей об ИИ. Выяснилось, что 81% респондентов знакомы с этими технологиями, при этом 34% уверены, что знают о них немало. Только 14% заявили, что ничего не знают об ИИ-технологиях, лишь 5% предпочли не отвечать на этот вопрос.

Исследователи Pew Research Center провели опрос в 25 странах, включая США, Великобританию, Германию, Кению, Индонезию, Турцию и Мексику. В нем приняли участие 3605 человек.

Быстрое развитие ИИ

Более трех четвертей американцев (77%) желают, чтобы компании развивали ИИ медленно и с наименьшим числом ошибок, даже если это задержит прорывные открытия, об этом свидетельствуют данные опроса Axios Harris 100, который прошел весной 2025 г. Как интерпретировали в издании Axios, его результаты показали, что, несмотря на то, что технологическая индустрия активно форсирует ИИ-развитие, общественность, напротив, предпочла бы сбавить темп.

Pew Research Center Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Только 23% американцев выступают за быстрое ИИ-развитие для ускорения прорывов, даже ценой возможных ошибок. Несмотря на то, что руководители компаний, инвесторы и технологические гиганты продвигают нарратив о «мировой ИИ-гонке» как о вопросе жизни и смерти, большинство людей предпочитают, чтобы ИИ-технологии разрабатывали и внедряли безопасно для людей, а не быстро.

По данным Axios, эта тенденция в 2025 г. сохраняется во всех возрастных группах, хотя и с некоторыми различиями. 91% представителей поколения бэбибумеры и 77% поколения X (родившихся примерно с 1967 по 1984 г.) выступают за более медленное развитие ИИ-технологий. Среди Y (родившихся примерно с 1984 по 2000 г.) этот показатель снижается до 63%, но вновь возрастает до 74% у поколения Z (родившихся примерно с 2000 по 2015 г.) — самой молодой и наиболее вовлеченной в цифровую среду группы.

Гонка технологий

Ведущие разработчики топовых ИИ-моделей, такие как OpenAI, Google и Anthropic (а также xAI и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), считают, что они соревнуются за создание общего ИИ т.е. аrtificial general intelligence (AGI) — уровня ИИ, превосходящего человеческие возможности. Именно эту цель они преследуют в так называемой ИИ-гонке.

Как информировал CNews, при этом другие компании видят свою роль в этой гонке как роль интегратора: они стремятся внедрять имеющиеся ИИ-инструменты в различные отрасли.

Другой гранью ИИ-гонки, как отметили в Axios, является господство в отрасли на уровне нации. Лидерами в этом соревновании на весну 2025 г., считают США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Республика Корея, Германия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Финляндия.

ИИ-технологии, правового регулирования которого в 2025 г. как такового не существует, стал предметом гонки среди крупнейших технологичных держав мира. Америка и Европа, Азия и Ближний Восток колоссальными темпами наращивают мощности для машинного обучения (ML) в надежде обрести еще больший вес и влияние и перевернуть представление мира о том, какими могут быть цифровые технологии.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).