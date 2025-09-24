Две трети блогеров после запрета рекламы в Instagram* переметнулись в Telegram

На фоне ограничения рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) большинство российских блогеров почти 60% перешли в Telegram. Частыми причин перехода стали стремление сохранить доход и желание избежать штрафов и юридических рисков.

Миграция блогеров

В 2025 г. 59% блогеров перешли в Telegram после запрета рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), чтобы избежать штрафов, пишет ТАСС.

По данным Social Stars, с начала сентября 2025 г. 59% блогеров перешли в Telegram на фоне ограничения рекламы в запрещенной социальной сети. Еще около 22% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время, 9% не собираются переходить, а 10% пока не разобрались в изменениях российского законодательства и затрудняются ответить.

Среди тех, кто уже перешел или намерен перейти из запрещенной социальной сети, 100% опрошенных выбрали Telegram в качестве основной новой ИТ-платформы. При этом более половины инфлюенсеров (53%) планируют параллельно перейти на YouTube или продолжать им пользоваться. Еще около половины блогеров рассматривают MAX и VK как дополнительные ИТ-площадки.

70% инфлюенсеров используют сторителлинг для перевода аудитории из Instagram, начиная историю в запрещенной сети и завершая ее в Telegram. 62% блогеров привлекают подписчиков через розыгрыши и акции, участвовать в которых можно только после подписки на Telegram-канал. Кроме того, 22% блогеров напрямую призвали свою аудиторию активно поддерживать их каналы в Telegram.

Основными причинами перехода блогеров, по мнению аналитиков Social Stars, стали желание сохранить доход и избежать штрафов и юридических рисков. При этом все опрошенные заявили, что продолжат вести страницы в Instagram и после сентября 2025 г., но без размещения рекламы.

Instagram – это социальная сеть, созданная в первую очередь для мобильных устройств. Основным средством передачи информации в ней являются фотографии и другие виды изображений, такие как графика и шрифтовые работы, а также видеоролики.

Запрет на рекламу

Первый зампред правления думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин анонсировал законопроект еще в июне 2024 г. Меньше чем через год, в апреле 2025 г., закон о запрете рекламы на сайтах нежелательных и экстремистских организаций подписал Президент России Владимир Путин. Эту меру можно считать уже третьим ударом властей по российскому рекламному рынку за последние три с половиной года.

С 1 сентября 2025 г. в России вступил в силу закон, запрещающий российским компаниям и блогерам размещать рекламу на ИТ-площадках компаний, которые власти объявили нежелательными, экстремистскими или террористическими.

Альтернативные ИТ-платформы

В агентстве инфлюенс-маркетинга WildJam называют YouTube, Telegram, TikTok и «ВКонтакте» самыми популярными у рекламодателей ИТ-платформами. Туда же перегоняли аудиторию блогеры из Digital Church, по оценке основателя агентства инфлюенс-маркетинга Digital Church Марка Хлуднева. Основной ИТ-площадкой стал Telegram, уточняет он. За последний год количество рекламы в мессенджере увеличилось на 25%, а суммарно на продвижение в нем российские компании тратят около 12 млрд руб. в год, подсчитали в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

По мнению блогера Андрея Савочкина, в Telegram самая вовлеченная и покупающая аудитория. Для вертикальных видео подходящими ИТ-платформами он называет «VK Клипы» и TikTok. На этих трех ИТ-площадках инфлюенсер намерен выкладывать рекламу. TikTok в сентябре 2025 г. охватывает 86% российской молодежи, оценили в коммуникационном агентстве Didenok Team.

Со вступлением запрета в силу могут упасть налоговые доходы, говорится в исследовании АБА и Didenok Team. Бюджет России в 2026 г. потенциально недополучит 1,4 млрд руб. с двух типов отчислений: налог на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль со стороны агентств и блогеров. В 2025 г. потери составят не менее 600 млн руб., прогнозируют эксперты.

