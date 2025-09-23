Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

С 1 октября 2025 года Екатерина Немченко займет позицию управляющего директора «Авито» по работе с людьми (Chief People Officer, CPeO) и войдет в состав правления компании. В новой роли она будет отвечать за реализацию HR-стратегии, направленной на автоматизацию HR-процессов, масштабирование программ развития талантов и поддержку корпоративной культуры.



Человечный подход к процессам

Екатерина работает в «Авито» с 2023 года, где создала с нуля функцию финансового планирования и анализа. До прихода в компанию она более 20 лет занимала различные роли в таких компаниях, как Coca-Cola HBC и Danone, а также имеет предпринимательский опыт. Помимо основной деятельности, Немченко преподает авторский курс «Финансы для FoodTech» в ИТМО, участвует в образовательных программах «Авито» и НИУ ВШЭ, является коучем по стандартам ICF и внутренним тренером.

Управляющий партнер «Авито» Сергей Пивень отметил: «Для "Авито" это знаковое решение. Мы снова подтверждаем, что лучшие лидеры растут внутри компании. Екатерина выступает за человечный подход к процессам, и в масштабах "Авито" такое качество я считаю суперсилой. Наш HR-бренд уже является лидером рынка, с приходом нового руководителя, я думаю, мы откроем следующую главу работы с талантами».

Сама Екатерина Немченко поделилась: «За годы работы я поняла простую вещь: все результаты – это следствие решений и действий людей. Таланты – это самая важная базовая потребность и основа любого бизнеса. В новой должности я буду заниматься реализацией HR-стратегии, которую ранее приняла компания».

Екатерина Немченко : Таланты – это основа любого бизнеса

На сегодняшний день в «Авито» работает более 12 тысяч сотрудников. Компания является самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире с ежемесячной аудиторией свыше 72 млн пользователей.