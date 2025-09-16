«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

В сентябре 2025 г. «Яндекс» и торговая сеть «Перекресток» запускают проект по масштабной роботизации распределительного центра. Более 100 роботов будут собирать заказы для супермаркетов сети. Они возьмут на себя до 90% задач по сборке охлажденных и скоропортящихся товаров во фреш-зоне, а это около половины операций распределительного центра.

Старт проекта

Компания «Яндекс» и сеть «Перекресток» (входит в Х5 Group) запускают совместный проект роботизации распределительного центра в Санкт-Петербурге, где более 100 роботов будут собирать заказы для супермаркетов, пишет Forbes. Эксперты оценивают размер инвестиций более чем в 300 млн руб. и называют сделку знаковой для сегмента.

Со слов интеграторов «Яндекс роботикс», в проекте задействованы больше 100 роботов. Роботы двух типов — автономные мобильные Autonomous Mobile Robots (AMR) и вилочные Forklift Mobile Robots (FMR) — интегрируются с ИТ-системой управления складом «Перекрестка» и платформой Yandex RMS. Это позволит перераспределить нагрузки на персонал, повысить пропускную способность центра без расширения помещений и обслуживать больше магазинов.

«Мы делаем проектирование зоны и процессов (наши сотрудники, экспертиза, программное обеспечение (ПО) для моделирования), подбираем оптимального поставщика «железа», «женим» это «железо» с Yandex RMS, разрабатываем архитектуру интеграции Yandex RMS с WMS X5, поставляем все «железо», оказываем сервис и поддержку», — перечисляют в «Яндекс роботикс».

«Мы выбрали «Яндекс» в рамках открытой конкурсной процедуры», — заявили представители ретейлера. Роботы возьмут на себя до 90% задач по сборке охлажденных и скоропортящихся товаров, а это около половины операций распределительного центра. В фреш-зонах обычно оптимальный микроклимат, который создается и поддерживается для более долгого хранения особо капризных продуктов: фруктов, овощей, зелени, либо же мяса. Зону свежести также часто называют нулевой зоной из-за пониженной температуры по сравнению с другими частями на складе. Температура и влажность являются главными факторами в обеспечении микроклимата контейнеров зоны свежести. Данная фича позволяет обойтись без глубокого замораживания продуктов и обеспечить длительное сохранение их полезных свойств, вкуса и аромата, что, несомненно, пригодится при приготовлении блюд.

Внедрение робототехники прогнозируется экспертами как значимый для рынка шаг, способный повысить эффективность складских операций на 30-40% и ускорить сборку заказов в 2,5 раза: человек собирает 130 коробов в час, а роботы — 300, говорят аналитики «Яндекс». «Это будет самая массовая автоматизация операций по сборке товаров в российском продуктовом ретейле», — отметили они.

Компания «Яндекс роботикс» создана на базе Центра робототехники «Яндекс Маркет». Она занимается производством роботов и разработкой ПО для складских и производственных операций в разных отраслях. У компании два центра исследования и разработки, где собираются и тестируются роботы. Созданная «Яндекс роботикс» система Yandex Robot Management System позволяет управлять флотом роботов разных видов. Среди разработок — роборуки с искусственным интеллектом (ИИ), роботы-инвентаризаторы и другие решения.

Финансовые вложения

Размер инвестиций в автоматизацию распределительного центра может составить примерно 300 млн руб., оценил сооснователь и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. «Платформа стоит около 2 млн руб., интеграция — 40% от стоимости, то есть 800 тыс. руб., — подсчитал он. — Это одна из самых крупных сделок на рынке на сентябрь 2025 г.».

«Яндекс» В 2025 г. в лаборатории «Яндекс» работают около 100 человек: инженеры -конструкторы, программисты , промышленные дизайнеры

В августе 2025 г. компания Х5 специально создала отдельное направление Х5 Robotics, которое возьмет на себя задачу масштабного и системного внедрения роботизированных решений в операционные и производственные процессы. По прогнозам Х5, роботизация и внедрение ИИ частично заменят до 30% операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки к 2028 г., что позволит компании эффективно продолжать масштабное развитие и расширение своих бизнесов.

Наработка опыта

Если опыт будет успешным, он откроет для «Яндекса» большие возможности масштабирования и монетизации разработок «Яндекс роботикс», считает старший аналитик по сектору ТМТ «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов. Ведь по сути, этот проект претендует на звание крупнейшего» по внедрению автономных мобильных платформ, уверен Олег Кивокурцев.

16 сентября 2025 г. все крупные ритейлеры экспериментируют с роботизацией складов, потому что это позволяет повысить эффективность работы и бороться с дефицитом рабочей силы, считает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. Но у таких проектов долгая окупаемость, добавил он.

Роботизация в России

Роботизация складов в 2025 г. занимает одно из ведущих мест в сфере промышленной автоматизации. «Яндекс» представил прототип мобильного робота-комплектовщика, который берет на себя тяжелые этапы сборки товара на складе. Он перемещается по складу, отбирает нужные коробки на палеты, отвозит их к зоне готовых заказов.

Как писал CNews летом 2025 г., сотрудники «Яндекс» предложили бизнесу роботов и софт для них по подписке т.е. robotics-as-a-service (RaaS). Робот оснащен лидаром, камерами, ультразвуковыми датчиками и сенсорами безопасности, что позволяет ему автономно перемещаться по складу, считывать данные с палет в ячейках и передавать информацию. По информации «Яндекс», цена годовой подписки на робота-инвентаризатора зависит от потребностей клиента, интенсивности эксплуатации и сложности интеграции, но начальная цена от одного-двух миллионов рублей.

В июле 2025 г. сеть супермаркетов «Азбука вкуса» внедрила на своем складе в Москве робота-инвентаризатора, разработанного «Яндекс Роботикс», оповещал CNews. Участники рынка отмечают, что такая подписочная модель т.е. RaaS может быть востребована клиентами, так как не требует крупных капиталовложений и является достаточно доступной. Партнеры сотрудничают по модели подписки — инвентаризатор проводит проверку товаров дважды в неделю.