Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Группа Softline сформировала технологический кластер «СФ Тех». Базой для него стали подмосковный производитель волоконно-оптических лазеров VPG LaserOne (бывшая «дочка» американской IPG Photonics) и группа «Борлас». Работу кластера будет курировать Роман Кувшинов, гендиректор группы ОМЗ, у которой ранее Softline приобрела системного интегратора «ОМЗ-ИТ».

Softline сформировала технологический кластер

Группа компаний «Софтлайн» (ГК Softline) объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии» («СФ Тех»). В него войдут активы и компетенции группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктуры заказчиков.

Компании кластера «СФ Тех» охватят ключевые направления современных промышленных технологий: лазерные и фотонные системы, аддитивные технологии (включая центр создания аддитивных технологий), решения в области робототехники и интеллектуальной автоматизации, системы кибербезопасности, технологии хранения и передачи данных (в том числе решения для телекоммуникационной отрасли).

Глава ОМЗ будет курировать создание кластера в Softline

Курировать формирование кластера будет Роман Кувшинов. С 2023 г. он возглавляет ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы») - холдинг промышленных предприятий, находящийся под контролем структур Газпромбанка.

sofff600_1.jpg
Фото: ГК Softline
Softline сформировал технологический кластер «СФ Тех», работу которого будет курировать Роман Кувшинов, гендиректор группы ОМЗ, у которой Softline купил системного интегратора «ОМЗ-ИТ»

В 2024 г. Softline приобрел 60% в «ОМЗ-ИТ» (системный интегратор группы ОМЗ) за 2,2 млрд руб.

Пресс-служба Softline сообщила CNews, что Роман Кувшинов не является сотрудником компании, и будет курировать формирование кластера «СФ Тех» в качестве члена совета директоров Softline. При этом Кувшинов «продолжает занимать позиции в других компаниях». Пресс-служба ОМЗ к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews.

Какие компании вошли в состав кластера «СФ Тех»

Основной для кластера «СФ Технологии» стала компания VPG LaserOne, ранее носившая название НТО «Ирэ-Полюс». Компания обладает производственной площадкой в подмосковном Фрязино и, как утверждают в ГК Softline, является «единственным в стране серийный производителем высокоэффективных волоконных лазеров и технологических систем для всех отраслей промышленности».

Исторически «Ирэ-Полюс» принадлежала американской компании IPG Photonics, созданной российским физиком Валентином Гапонцевым.

В 2024 г. ГК Softline приобрела 60% «Ирэ-Полюс» за 4.58 млрд руб. Дополнительно Softline заплатила в российский бюджет добровольный взнос в размере 1,4 млрд руб. (необходимое условие при покупке активов у инвесторов из «недружественных стран»).

Также в состав кластера «СФ Технологии» вошли компании «Борлас секьюрити системз» и «Центр цифровой трансформации», входящие в группу «Борлас». Данные компании занимаются системной интеграцией и инфраструктурными решениями для промышленных предприятий, производственным консалтингом, промышленным инжинирингом, технической и информационной безопасностью. В 2023 г. Softline приобрела 50,1% в группе «Борлас» за 1,62 млрд руб.

Кроме того, в состав кластера «СФ Технологии» войдет группа компаний «Инферит», занимающая производством оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры, включая сертифицированные средства вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ и АРМ) и комплексные решения по кибербезопаности, включая защиту государственной для спецзаказчиков.

В дальнейших планах СФ Технологии» значится развитие таких направлений, как роботехника, аддитивное произвосдтво, интегральная фотоника, телекоммуникации, промышленный интернет вещей, применение искусственного интеллекта в промышленности, производство телекоммуникационного оборудования и др.

Какие еще кластеры будут сформированы внутри Softline

О реорганизации Softline было объявлено в апреле 2025 г. Внутри группы создаются кластеры по нескольким направлениям: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО: производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии, разработка решений в области информационной безопасности, реализация комплексных ИТ-проектов.

В мае 2025 г. был сформирован кластер «Фабрика ПО» (FabricaOne AI), объединивший компетенции Softline в области технологий искуственного интеллекта, заказной разработки и индустриального ПО.

В состав кластера вошли такие компании, как bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, «Девелоника», «Академия АйТи» и др.

Главой кластера стал Максим Тадевосян, который до этого работал на руководящих должностях в холдингах Rambler и VK.

Игорь Королев

