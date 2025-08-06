Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei

Бывшие сотрудники Huawei получили сроки за кражу технологий производства чипов и основания стартапа Zunpai Communication Technology. 28 июля 2025 г. судья назначил фигурантам, работавшим в компании Zunpai Communication Technology, основанной инженерами из подразделения Huawei HiSilicon, наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет и денежные штрафы. Скандал вызвал широкий резонанс в полупроводниковой отрасли Китая и вновь поднял тему кражи интеллектуальной собственности.

Наказание за кражу интеллектуальной собственности

В общей сложности 14 бывших сотрудников Huawei окажутся за решеткой — их признали виновными и приговорили к тюремному заключению за кражу секретов Huawei, пишет Tom's Hardware. Суд в Шанхае обязал их также выплатить штрафы.

Третий промежуточный народный суд Шанхая вынес приговор бывшим сотрудникам за незаконное присвоение коммерческих секретов, связанных с технологией производства микропроцессоров. Суд в Китае признал их виновными в краже интеллектуальной собственности после ухода из подразделения Huawei, Shanghai HiSilicon Technology, с целью создания собственной компании.

Осужденные сотрудники, работавшие в стартапе Zunpai Communication Technology, были приговорены к тюремным срокам до шести лет и оштрафованы. До 2021 г. подсудимые раньше работали в Shanghai HiSilicon Technology — подразделении Huawei, которое занимается созданием процессоров. Полный текст судебного решения пока не опубликован, как сообщают зарубежные средства массовой информации (СМИ), и неизвестно, будут ли обвиняемые подавать апелляцию. Представители Huawei не прокомментировали судебный вердикт.

Huawei Бывший исследователь Huawei основал свой стартап и заставлял бывших коллег красть коммерческие секреты. Экс-сотрудники получили сроки за кражу технологий производства чипов

Развитие бизнеса предполагает использование различных объектов интеллектуальной собственности. Такие объекты нуждаются в соответствующей защите от конкурентов. В Китае объекты интеллектуальной собственности регистрируются в Государственном управлении по делам интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Патенты предоставляют законное право патентообладателям на их творения, включая изобретения, полезные модели и промышленные образцы. На товарные знаки выдаются сертификаты. В соответствии с патентным правом изобретения и полезные модели должны быть новаторскими, творческими и иметь практическое значение для выдачи патента. Патент выдается на промышленные образцы, которые являются отличительными и не противоречат существующим образцам. После подачи заявки CNIPA принимает заявку и проводит предварительную экспертизу. Затем CNIPA регистрирует указанный патент и выдает стандартный патент на полезные модели или конструкции.

Организация стартапа

Скандал вызвал широкий резонанс в полупроводниковой отрасли Китая и вновь поднял тему кражи интеллектуальной собственности. По данным Securities Times, бывший исследователь Shanghai HiSilicon Technology Чжан Кун (Zhang Kun) покинул Huawei в 2019 г. и в марте 2021 г. основал Zunpai Communication Technology для разработки Wi-Fi чипов. Ему удалось привлечь в проект нескольких бывших коллег.

Huawei Экс-сотрудники Huawei получили сроки за кражу технологий производства чипов

Чжан Куну удалось привлечь нескольких бывших коллег к своему проекту. Утверждается, что Чжану хоть и удалось привлечь в Zunpai некоторых своих бывших коллег высокими зарплатами и привлекательными опционами на акции. Однако бесплатных обедов не бывает, и, как информирует Tom's Hardware, от этих потенциальных сотрудников также требовалось копировать секретные данные перед увольнением из Huawei.

Zunpai Communication Technology — разработчик высокопроизводительных микросхем для беспроводной связи. Продукция компании включает в себя полнофункциональные чипы-на-кристалле (SoC) для Wi-Fi маршрутизаторов и комплексные решения. Компания-производитель также специализируется на исследованиях и разработке следующего поколения чипов Wi-Fi 7, предоставляя домам и предприятиям высокопроизводительные, полностью экологичные чипсеты и решения для интеллектуальных сцен.

Реакция в Huawei

Руководство Huawei оперативно отреагировало и в августе 2023 г. стало известно из судебного иска, что Shanghai HiSilicon Technology, дочерняя компания Huawei, подала в Шанхайский суд по интеллектуальной собственности ходатайство о заморозке активов Zunpai Communication Technology и связанных с ней организаций на сумму $13,1 млн.

Расследование, проведенное китайскими правоохранительными органами, показало, что 40 технологий, используемых Zunpai, практически идентичны технологиям Huawei и Shanghai HiSilicon Technology. В заявлении полиции, говорится о важности поддержки деятельности законопослушных компаний и честной конкуренции на рынке в Китае.

Кража технологий

Как писал CNews в августе 2025 г., крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) уволил несколько сотрудников и подал на них судебный иск с обвинениями в причастности к утечке коммерческой тайны.

По информации TSMC, комплексные и надежные механизмы мониторинга позволили своевременно выявить проблему, что привело к быстрому внутреннему расследованию и принятию строгих мер в отношении причастных сотрудников. Подробностей они не сообщили, сославшись на конфиденциальность в связи с началом расследования, цель которого — выявить масштаб утечки и всех замешанных лиц.

По данным издания Nikkei Asia, сотрудники TSMC пытались получить доступ к конфиденциальной информацию о технологии производства двух нанометровых (нм) чипов.