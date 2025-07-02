В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

АО «ГЛОНАСС» совместно с ассоциацией «Доверенная платформа» запускает экспериментальный правовой режим по созданию единых стандартов защиты дронов от кибератак. Инициатива направлена на формирование нормативной базы для безопасного промышленного использования беспилотных ИТ-систем всех типов — воздушных, наземных и водных.

Формирование стандартов кибербезопасности

Сотрудники ГЛОНАСС разработают стандарты кибербезопасности для дронов, пишет РБК. Это ключевое условие для снятия запретов на полеты: взлом дронов грозит потерей груза, травмами и новыми запретами.

АО «ГЛОНАСС» и ассоциация «Доверенная платформа» инициировали создание экспериментального правового режима по разработке единых стандартов защиты беспилотных воздушных систем от кибератак.

По слова руководителя проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергея Кукарева, сама инициатива направлена на формирование нормативной базы для безопасного промышленного использования беспилотных систем всех типов – воздушных, наземных и водных. Как отмечают в компании, без надежной защиты от взлома и перехвата управления массовое внедрение дронов для доставки грузов, мониторинга и других задач на 2 июля 2025 г. невозможно.

Цель эксперимента — повышение безопасности промышленного применения наземных, водных и воздушных дронов, отметил Кукарев. Без защиты от кибератак и перехвата управления массовое использование дронов для доставки, мониторинга и других задач невозможно, так как успешная ИТ-атака может привести к ограничениям на технологию. Сам эксперимент же поможет сформировать в России основы государственной политики, приравнивающей элементы инфраструктуры беспилотников к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым 2 июля 2025 г. относятся сети связи и информационные системы государственных органов, транспорта, энергетики, финансов и других ключевых секторов.

Unsplash - Diana Macesanu В России появятся стандарты кибербезопасности для беспилотников, это ключевое условие для снятия запретов на полеты

Разработанные стандарты первоначально будут применяться для гражданской беспилотной авиации, а затем распространятся на весь беспилотный транспорт. Программу экспериментального правового режима планируется подготовить до конца 2025 г. Эти меры станут частью работы над национальным стандартом кибербезопасности для беспилотных ИТ-систем.

АО «ГЛОНАСС» — госкорпорация по разработке, производству и эксплуатации глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Компания разрабатывает госинформсистему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», предназначенную для оперативного получения информации о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и других нештатных ситуациях на дорогах, для обеспечения связи между участниками происшествия и экстренными службами.

Необходимость проработки ИТ-защиты

Беспилотник в 2025 г. — это аналог смартфона с рисками взлома и перехвата управления, пояснил РБК генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. В России, по его словам, пока нет регуляторики для безопасного перемещения дронов. «Мы предлагаем создать единые, доступные правила для кибербезопасной экосистемы до первых серьезных инцидентов», — добавил Райкевич, проведя аналогию со строгими правилами безопасности в медицине и авиации.

Президент ассоциации «Доверенная платформа» Андрей Тихонов подчеркнул, что безопасность должна закладываться на этапе проектирования всех элементов системы, что позволит создать устойчивую к кибератакам среду на основе отечественных технологий.

Главное о безопасности дронов

Существует несколько способов взлома дрона, и это не требует значительных технических усилий, особенно если владельцы пренебрегают ИТ-защитой. Киберпреступник, обнаружив беспилотник, может перехватить управление им или получить доступ к передаваемым видео и изображениям, отправляемым на базовую станцию.

Злоумышленник может подменить сигнал GPS, из-за чего дрон получит ложные координаты, отменит запланированный маршрут и направится в точку, указанную новым пользователем-хозяином. Преступник способен спровоцировать крушение дрона просто ради забавы или лайков, направить его на столкновение с автомобилем, человеком или другим дроном. Также он может посадить дрон, похитить его вместе с бортовой камерой и данными на карте памяти.

Эксперты в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» провидели тесты, которые показали, что сами дроны можно взломать с расстояния в километр, так как радиосигнал редко шифруется и легко расшифровывается с помощью программы-анализатора трафика или же сниффера. Для этого не нужны специальные навыки или сложное ИТ-оборудование. Перехватив сигнал оператора, хакер получает полный контроль над дроном и его ИТ-системами. Также сигнал можно заглушить, из-за чего дрон перестанет реагировать на команды настоящего пользователя-владельца.

Злоумышленники могут перехватывать данные, передаваемые дроном на базовую станцию, например видеозаписи, транслируемые через систему First Person View (FPV). Многие коммерческие дроны, доступные в магазинах, не имеют шифрования, что делает их данные уязвимыми для перехвата.

К примеру, исследователь Сэми Камкар (Samy Kamkar) в эксперименте SkyJack использовал дрон с Raspberry Pi, чтобы захватить управление другими беспилотниками, сформировав рой подконтрольных устройств. Перехват дронов с помощью другого беспилотника значительно усиливает потенциальную киберугрозу. Это напоминает ботнеты — сети захваченных устройств, используемых злоумышленниками для проведения DDOS-атак.

Ограничения на полеты гражданских дронов

С 2022 г. многие российские регионы начали вводить запреты на полеты беспилотников. К декабрю 2023 г. такие ограничения действовали уже в 68 российских субъектах. Как сообщил в июне 2025 г. министр транспорта Роман Старовойт, в России ведется тестирование системы идентификации гражданских дронов на базе платформы «ЭРА-ГЛОНАСС». Ее внедрение даст возможность снять действующие запреты на полеты гражданских дронов.

«Мы в пилотном режиме используем ее для идентификации гражданских беспилотников в сельском хозяйстве, доставке грузов. Идентификация откроет небо гражданской беспилотной авиации. Сейчас тестируем такую возможность, которая уже в 2025 г. позволит снимать региональные запреты», — сказал министр.

12 июня 2025 г. специалисты АО «ГЛОНАСС» успешно протестировали в 12 регионах мониторинг полетов авиабеспилотников в онлайн-режиме и передачу данных госорганам. К ИТ-системе были подключены беспилотники нескольких компаний — «Транспорт будущего», «Геоскан», «БАС», «Аврора-БАС», «Аэромакс», а также ведущие коммерческие платформы, включая «Небосвод», «Юпитер», «Флай дрон». Общий налет превысил расстояние от Земли до Луны — более 400 тыс. км. Как писал CNews, «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечила мониторинг полета первого межрегионального полета дрона из Сахалина в Хабаровский край.

Ускорение разработки нормативной базы для дронов

В июне 2025 г. Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову ускорить проработку нормативной базы для интеграции и идентификации беспилотных авиационных систем (БАС), определиться со сроками ее подготовки.

«Я понимаю, что сейчас это все непросто сделать, особенно в условиях специальной военной операции (СВО) России на Украине, – отметил Владимир Путин. — Но нормативную базу-то можно создавать?» Также Президент России обратил внимание на статус единой системы идентификации беспилотных воздушных судов (БВС) и нового класса воздушного пространства для дронов. «То же самое, работа идет, работа идет. Она когда закончится?» — спросил Путин, отметив, что в июне 2025 г. сокращается госзаказ для гражданского беспилотия, причем в разы. Глава государства попросил первого вице-премьера определить сроки разработки нормативной базы и проконтролировать их исполнение, добавив, что сейчас надо обращать внимание на экспорт беспилотных ИТ-систем.

Интеграция БАС в общее воздушное пространство и выделение отдельного класса воздушного пространства для БАС решают одну и ту же задачу — сделать так, чтобы массовое внедрение в жизнь беспилотных технологий не создавало препятствий для полетов пилотируемой авиации, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В то же время эти подходы противоречат друг другу, делает оговорку он. Ведь для выполнения авиационных работ с помощью БАС могут быть оптимальны разные высоты полета: для аэрофотосъемки — одни, для поиска утечек на газопроводах — другие, говорит Пантелеев. Для авиакомпаний важно, чтобы пилот воздушного судна видел другие воздушные суда, находящиеся рядом, включая беспилотные, указал он.