Спущен на воду первый в мире подводный беспилотник с искусственным интеллектом. Он может работать под водой месяц

Китай начал эксплуатацию подводного беспилотника с искусственным интеллектом. В китайском Чжухае состоялась презентация «Синего кита» — первого в мире высокоскоростного беспилотного подводного аппарата нового типа. Дрон обладает длиной 11 метров и массой более 10 тонн.

Спуск на воду

В Китае спустили на воду подводный дрон с искусственным интеллектом (ИИ), пишет South China Morning Post (SCMP).

Китайские инженеры спустили на воду высокоскоростной подводный беспилотник Blue Whale («Синий кит»), который может работать автономно в очень сложных океанских условиях. Разработка подводного дрона стартовало в июне 2024 г.

По данным SCMP, дрон «Синий кит» способен развивать скорость на поверхности воды до 36 узлов (т.е. 66 км/ч), а также погружаться под воду, чтобы избежать экстремальных погодных условий, таких как тайфуны. Оставаться под водой в статическом состоянии он может более месяца.

Внедренная на борту дрона ИТ-система принятия решений, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), использует алгоритмы глубокого обучения. Это обстоятельство, по словам главного инженера проекта подводного беспилотника Ву Госонга (Wu Guosong), позволяет втрое повысить производительность в трудных океанических условиях по сравнению с традиционным управлением.

YouTube - CGTN Подводный беспилотник Blue Whale («Синий кит»)

Со слов члена Китайской академии наук Чэнь Дака (Chen Duck), запуск «Синего кита» стал вехой в независимых инновациях Китая в области морской науки. После завершения строительства аппарат пройдет серию испытаний в портовых водах и открытом море. Ожидается, что судно будет введено в эксплуатацию в 2026 г.

Эксплуатация дрона

Среди возможных сфер применения подводного беспилотника — метеорология, подводное картографирование, фотография, отбор проб воды и проверки инфраструктуры, например, при обслуживании подводных кабелей.

YouTube - CGTN Пример эксплуатации Blue Whale

Главный инженер проекта подводного судна Ву Госонг подчеркнул, что «Синий кит» может размещать метеорологические ракеты и датчики вблизи эпицентров тайфунов для сбора критически важных данных об атмосфере и океане.

Автономный подводный дрон Endurance

Электрический подводный дрон от компании Kongsberg (Норвегия) успешно прошел пол месяца испытаний в середине 2024 г. Беспилотник может пробыть 15 суток под водой на глубине 6 км и использоваться для разведки и наблюдения. Впервые подлодка была протестирована в марте 2023 г.

Подводный дрон Endurance — самый крупный в семействе беспилотников, производимых дочерней компанией Kongsberg — Kongsberg Discovery. Впервые он был запущен в 2021 г. и оснащен различными модульными датчиками и таким оборудованием, как гидролокатор высокого разрешения с синтезированной апертурой (HISAS 1032 Dual RX), способный получать изображения с широкой полосой обзора, многолучевой эхолот (EM 2040 MkII), система профилирования поддонного дна, цветная камера и лазерный профилограф. Он также оснащен магнитометром и сенсорами окружающей среды, которые собирают данные о проводимости, температуре, скорости звука, концентрации метана, диоксида углерода и кислорода.

YouTube - Kongsberg Процесс разработки подводного дрона Endurance

Беспилотник имеет просторный и настраиваемый салон, в котором при необходимости можно хранить различные батареи и другую полезную нагрузку. Он предназначен для автономной работы с берега, а с полным комплектом аккумуляторов обеспечит дальность до 1,2 тыс. морских миль (2,2 тыс. км) и нахождение в море до 15 суток. Он также может автономно обследовать 1,1 тыс. кв. км. дна океана на максимальной глубине 6 тыс. метров.

«Endurance может вместить любую полезную нагрузку, которую пожелает заказчик. Он предназначен для картографирования, обследования морского дна, океанографии, наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой или изменениями в экосистемах», — пояснили представители фирмы.

Сотрудники Kongsberg рассказали Interesting Engineering, что устройство очень заинтересовало военных, а также представителей коммерческой сферы. Завершение испытаний позволит компании-разработчику приступить к выполнению заказов.