Разработчика знаменитого российского Linux избили соседи
Из-за лая собаки пострадал разработчик популярной российской операционной системы Astra OS. Его избил разгневанный сосед.
Инцидент с соседями
Разработчика российской операционной системы Astra Linux Романа Мылицина избили в Москве из-за лая его собаки. Об этом первым сообщило издание Mash.
Соседи Мылицина, по данным издания, долго жаловались в домовой чат. У одного из них «сдали нервы и он пошел лично разбираться». Разговор перешел в драку, в результате которой разработчик ОС получил несколько ударов, «разбитый нос и сильные боли в голове».
Скорую помощь Роман Мылицин вызвал на следующий день. Врачи сообщили о происшествии в полицию, а Роману предложили написать заявление, но он отказался.
Роман Мылицын отказался прокомментировать CNews случившееся.
Комментарии «Группы Астра»
«Ситуация произошла более недели назад. Инцидент исчерпан. Роман чувствует себя хорошо. Стороны претензий друг к другу не имеют», — сообщили CNews в пресс-службе «Группы Астра».
Роман Мылицин занимает должность руководителем отдела перспективных технологий.
ОС Astra Linux – это одна из самых популярных российских ОС. В 2021 г. компания «Русбитех-Астра» (разработчик ОС, входит в «Группу Астра») заняла 69% рынка разработчиков ОС против 43% в 2020 г., обогнав по темпам роста конкурентов – «Базальт СПО» («Альт»), «Ред софт» («Ред ОС»), НТЦ ИТ РОСА (РОСА). В 2024 г. доля Astra Linux, по версии Strategy Partners, выросла до 76%.