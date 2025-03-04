Разработчика знаменитого российского Linux избили соседи

Из-за лая собаки пострадал разработчик популярной российской операционной системы Astra OS. Его избил разгневанный сосед.

Инцидент с соседями

Разработчика российской операционной системы Astra Linux Романа Мылицина избили в Москве из-за лая его собаки. Об этом первым сообщило издание Mash.



Соседи Мылицина, по данным издания, долго жаловались в домовой чат. У одного из них «сдали нервы и он пошел лично разбираться». Разговор перешел в драку, в результате которой разработчик ОС получил несколько ударов, «разбитый нос и сильные боли в голове».

Скорую помощь Роман Мылицин вызвал на следующий день. Врачи сообщили о происшествии в полицию, а Роману предложили написать заявление, но он отказался.

© laupri / Фотобанк Фотодженика Руководитель отдела «Группы Астра» пострадал от гнева соседей

Роман Мылицын отказался прокомментировать CNews случившееся.

Комментарии «Группы Астра»



«Ситуация произошла более недели назад. Инцидент исчерпан. Роман чувствует себя хорошо. Стороны претензий друг к другу не имеют», — сообщили CNews в пресс-службе «Группы Астра».

Роман Мылицин занимает должность руководителем отдела перспективных технологий.

ОС Astra Linux – это одна из самых популярных российских ОС. В 2021 г. компания «Русбитех-Астра» (разработчик ОС, входит в «Группу Астра») заняла 69% рынка разработчиков ОС против 43% в 2020 г., обогнав по темпам роста конкурентов – «Базальт СПО» («Альт»), «Ред софт» («Ред ОС»), НТЦ ИТ РОСА (РОСА). В 2024 г. доля Astra Linux, по версии Strategy Partners, выросла до 76%.