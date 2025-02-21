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Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

До конца 2025 г. российские банки получат доступ к ИТ-платформе «Прозрачный блокчейн». Проект был создан Федеральной службой по финансовому мониторингу для анализа криптовалютных транзакций. ИТ-платформа позволит выявлять связь операций российских клиентов с фиатными деньгами и цифровыми активами, помогая банкам в оценке рисков и соблюдении требований от ведомства.

Последний этап внедрения

Финансовая разведка до конца 2025 г. планирует внедрить в банки ИТ-платформу, которая позволит участникам рынка знать своего криптоклиента. Как пишет РБК, пока подключение банков будет необязательным.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерен до конца 2025 г. начать подключать российские банки к ИТ-платформе «Прозрачный блокчейн», рассказал РБК представитель ведомства. По его словам, проект на завершающей стадии согласования с Центральным банком (ЦБ) России и участниками рынка.

«Прозрачный блокчейн» разработан по инициативе Росфинмониторинга. Сервис позволяет выявлять связь операций клиента с криптовалютой. Его запустили в 2021 г., сейчас им пользуются сотрудники правоохранительных органов и подразделения российской финансовой разведки.

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Unsplash - Jakub Żerdzicki
Российские банки внедрят до конца 2025 г. ИТ-платформу «Прозрачный блокчейн»

Со слов заместителя директора Росфинмониторинга Антона Лисицына, в конце февраля 2025 г. к ИТ-платформе подключены более 12 тыс. пользователей — это сотрудники правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах Содружества независимых государств (СНГ). Банки начали тестировать технологию в 2023 г., на начальных этапах пилота в нем участвовали пять игроков.

Росфинмониторинг — это федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации. В полномочия органа входит: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; противодействие финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения. Также орган власти непосредственно осуществляет нормативно-правовое регулирование в указанной выше сфере, координирует иные органы власти, участвует в разработке государственной политики по достижению своих целей. По сути, это главный финансовый разведчик — орган власти собирает данные о подозрительных сделках и следит за выполнением 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Схожесть сервисов

Участники рынка ранее поясняли, что «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга позволит им совершенствовать криптокомплаенс. Это аналогия процедуры «Знай своего клиента» т.е. ИТ-сервис, с помощью которого кредитные организации получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП)). Данные с ИТ-сервиса сотрудники банки могут использовать при реализации процедур противолегализационного контроля.

Сейчас банки могут самостоятельно выявлять связи операций клиентов с фиатными деньгами и криптовалютой и сообщать об этом в Росфинмониторинг. Однако единой ИТ-системы обмена такой информацией нет.

Подозрительные операции

Сотрудники Росфинмониторинга фиксируют двукратный рост подозрительных операций с использованием криптовалюты, в основном они связаны с наркотиками и мошенничеством.

«Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Также криптовалюту используют в схемах, связанных с терроризмом», — сказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Со слов Чиханчина, благодаря программному продукту, который одобрил Президент России Владимир Путин, ИТ-платформа дает возможность все-таки проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. Шесть стран в 2024 г. уже подключили «Прозрачный блокчейн», то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела, заключил руководитель ведомства.

Антон Денисенко

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