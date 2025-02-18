ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Профильные эксперты пояснили, почему в базе данных информационной системы Службы социального обеспечения США значится больше людей, чем проживающих в стране граждан, а также присутствуют лица в возрасте более 350 лет. База данных ведомства создана на основе языка программирования COBOL, а в качестве точки отсчета ИТ-система берет 20 мая 1875 г. Хоть программа и устарела, но она продолжает выполнять свои основные функции учета получателей социальных выплат.

Причина ошибки

Американские эксперты объяснили причины, по которым в актуальной базе данных (БД) получателей социальных выплат США значится больше людей, чем проживающих в стране граждан, а также присутствуют лица в возрасте 120-369 лет, пишет журнал Wired.

Опрошенные Wired ИТ-специалисты отметили, что БД Службы социального обеспечения Соединенных Штатов создана на основе языка программирования COBOL, появившегося порядка 60 лет назад. Эта ИТ-система морально устарела, но продолжает выполнять свои основные функции учета получателей социальных выплат для американцев. В БД преимущественно использует в качестве точки отсчета 20 мая 1875 г., это дата международной конференции по стандартам в Париже. Если дата рождения лица отсутствует или указана не полностью, то формально возраст человека может быть 150 лет и больше.

Кроме того, Служба социального обеспечения США уведомила, что с 2015 г. агентство автоматически останавливает выплаты любых пособий для лиц, достигших возраста 115 лет. В части избыточного количества лиц в БД служба пояснила, что 98% лиц в возрасте 100 лет и старше в ИТ-системе не получают каких-либо социальных пособий. Речь идет о действительно умерших людях, но структурно обновить ИТ-систему или поменять программное обеспечение (ПО) служба не планирует в связи с высокой стоимостью подобных работ.

Wikipedia Илон Маск

Со слов бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Томаса Дрейка (Thomas Drake), ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) проникает во все ведомства, имея практически неограниченный доступ и не имея при этом понимания внутренней логики и структуры, которые стоят за использованными кодами, БД т.е. государственных структур, деловыми ИТ-системами, связанными платежными ИТ-системами и интегрированными алгоритмами, что создает реальные риски для конфиденциальности и персональных данных.

Найденные проблемы

CNews информировал о том, как 17 февраля 2025 г. Илон Маск (Elon Musk), сообщил, что в ИТ-системе социальных выплат США присутствуют данные 394 млн человек, в то время как всего в стране живет 334 млн. Маск возглавляет ведомство DOGE. Он указал на возможное существование мертвых душ в БД и обратил внимание на наличие в ИТ-системе миллионов людей старше 120 лет, в том числе двоих человек в возрасте 240-369 лет, назвав их вампирами.

В таблице Маска указано, что в ИТ-системе фигурируют лица, которые только формально числятся живыми, а двое из них попали в возрастную категорию от 240 до 369 лет. Зарегистрировано также почти 3 тыс. человек в возрасте от 200 до 229 лет и около 9 млн лиц в возрасте от 120 до 199 лет. А 360 летний человек родился за 110 лет до 4 июля 1776 г.

Министерство Маска

В ноябре 2024 г. стало известно, что Маску и коммерсанту Вивеку Рамасвами (Vivek Ramaswamy) предложили должности руководителей нового министерства DOGE. Несмотря на свое название, DOGE не является департаментом правительства Соединенных Штатов на уровне Кабинета министров. Это временная правительственная организация, действующая по контракту, которая была создана исполнительным указом президента США Дональда Трампа (Donald Trump) от 20 января 2025 г. Она должна завершить работу 4 июля 2026 г.

Заявленной целью DOGE является сокращение лишних федеральных расходов и устранение чрезмерных правил. Ни DOGE, ни Трамп не имеют конституционных полномочий сокращать расходы, но они могут давать рекомендации по сокращению Конгрессу, который имеет полномочия.

17 февраля 2024 г. The Wall Stret Journal со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны США готовится к сокращениям в преддверии аудита DOGE во главе с Маском, причем глава ведомства Пит Хэгсет (Pete Hagseth) поддержал такой аудит. По данным источников издания, в Пентагоне уже составляют списки сокращений и списаний, чтобы избежать еще более масштабных решений DOGE.

Аудит расходов

Сразу после инаугурации 20 января 2025 г. республиканца Дональда Трампа DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы страны на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.

В публикации в социальной сети Х Маск назвал работу агентства полнейшим мошенничеством. «Правительство США платило агентству Reuters миллионы долларов за масштабное введение общественности в заблуждение. Это буквально то, что было написано в контракте!» - написал он.

Одним из первых его решений стало приостановление работы USAID с последующей реорганизацией структуры. Ранее Белый дом опубликовал перечень самых нелепых трат USAID, из которых следует, что агентство тратило сотни тысяч долларов на культурные мероприятия, посвященные трансгендерам, и поддержку некоммерческих организаций (НКО), связанных с террористическими организациями.