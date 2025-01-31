В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры

«Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука» начнет серийных выпуск программируемого промышленного контроллера «ПЛК-Эльбрус». Он может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры. Однако процессоры для контроллера не могут производиться в России.

Серийный «Эльбрус»

Как стало известно CNews, в России в 2025 г. начнут серийный выпуск программируемого промышленного контроллера «ПЛК-Эльбрус». Об этом редакции рассказал заместитель гендиректора «Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука» (ИНЭУМ И.С. Брука) Игнат Бычков.

«С начала 2025 года оформляются заказы на несколько сотен контроллеров, — рассказал CNews Игнат Бычков. — Ожидается больший спрос после прохождения сертификационных испытаний во ФСТЭК по требованиям безопасности информации для объектов критической информационной инфраструктуры».

Сертификат на серийное производство контроллера институт получил в январе 2025 г., следует из единого реестра сертификатов соответствия. Согласно базе, производиться «ПЛК-Эльбрус» будет по месту нахождения ИНЭУМ И.С. Брука в Москве на ул. Вавилова.

«Используется собственное производство с привлечением кооперации из российских предприятий для расширения производства», — отметил Бычков. По его словам, в 2025 г. институт отгрузит до 500 «ПЛК-Эльбрус» на предприятия ТЭК.

Где произвести процессоры?

В основе «ПЛК–Эльбрус» лежит микропроцессор «Эльбрус-2С3». «Эти процессоры делаются по техпроцессу 16 нанометров, то есть их не могут выпускать в России. рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Но, наверное, могут выпускать в одной из стран, где есть контрактное производство или где можно было купить то или иное местное производство, чтобы выпускать на нем кристаллы, которые затем превратятся в российские микропроцессоры».

© Amaviael / Фотобанк Фотодженика В России серийно начнут выпускать ПЛК на «Эльбрусах»

«Кооперацию для производства российской электронно-компонентной базы в основе контроллера не отслеживаем», — ответил Быков на вопрос о стране производство процессоров, используемых в контроллере.

«ПЛК-Эльбрус» могут использоваться в автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) с высокими требованиями к защите информации объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Напомним, согласно постановлению Правительства России, такие объекты должны перейти на использование российского оборудования до 1 января 2030 г.

«ПЛК–Эльбрус»

Программируемый логический контроллер «ПЛК-Эльбрус» предназначен для построения управляющих и информационных систем автоматизации технологических процессов среднего и высокого уровня сложности и может применяться как в составе централизованных, так и распределенных систем управления различных отраслей промышленности, указано на сайте института.

В его составе используется отечественное программное обеспечение, процессор, микроконтроллеры, указывает разработчик. Контроллер внесен в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) российского производства Минцифры.

«ПЛК-Эльбрус» уже эксплуатируются в составе автоматизированных систем управления на объектах атомной отрасли. Кроме того, проводятся испытания на предприятиях нефтегазовой промышленности для контроля различных технологических процессов в автоматическом режиме.