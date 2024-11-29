Директор машиностроительной компании месяцами не мог научиться открывать браузер. За него это делал программист, которого вызывали по громкой связи

Сотрудник ИТ-отдела целый год показывал своему руководителю, как открывать браузер и искать в нем сайты, но тот так и не понял. ИТ-шника каждый день вызывали в кабинет директора по громкой связи, чтобы тот «починил интернет». Освоить двойной клик по ярлыку руководитель так и не смог.

Интернет – это сложно

Сотрудник ИТ-отдела небольшого предприятия из сферы машиностроения в течение целого года каждый день посещал кабинет директора, поскольку у того на компьютере ломался интернет. Свою историю он поведал изданию The Register, назвавшись Бобом Филипсом (Bob Philips) и не раскрыв название компании.

По словам Боба, все происходило в 1990-х годах. Компания, в которой он тогда работал, только-только провела интернет, но не по выделенной, а по коммутируемой линии, то есть по dial-up – через модем. Этот модем был единственным на всю компанию, и ИТ-отделу пришлось настроить к нему общий доступ для 50 сотрудников по локальной сети на коаксиальных кабелях и не без использования сетевой операционной системы Novell Netware.

В числе тех, кто получил доступ в интернет, был и управляющий директор компании – у него был свой отдельный кабинет и личный компьютер. По словам Боба, несмотря на технологичную по тем временам схему выхода в интернет, во всем остальном та компания была очень примитивной в плане внедрения информационных технологий. В качестве примера он привел работу техподдержки – никакой системы задач (тикетов) и в помине не было, и когда кому-то из сотрудников требовалась помощь ИТ-специалиста, его вызывали через офисный громкоговоритель.

К директору на ковер

Когда Боб впервые услышал доносящуюся из громкоговорителя фразу «Боб Филлипс, пожалуйста, свяжитесь с коммутатором», ему пришлось побежать к ближайшему телефону и позвонить на респепшен. В ответ он слышал, что ему нужно как можно скорее прибыть в кабинет директора.

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По словам Боба, он был вынужден бросить все свои дела и помчаться через завод в офисное здание. На протяжении всего пути он пытался понять, что мог сделать не так, если его срочно вызывают к директору.

Такое происходило несколько раз, и чаще всего по прибытии в пункт назначения Боб слышал от директора фразу «Интернет не работает» «The internet doesn't work». Получив эту «кодовую фразу, Боб каждый раз проделывал одну и ту же последовательность действий – включал компьютер руководителя, дожидался загрузки системы и кликал на значке браузера (на тот момент Internet Explorer).

Затем Боб спрашивал директора, что он хочет найти в интернете, после чего делал соответствующий поисковый запрос и открывал несколько сайтов из выдачи. Когда руководитель говорил, что получил желаемое, Боб уходил.

Два клика осилит не каждый

Чтобы руководителю было проще найти нужный значок на рабочем столе, Боб специально переименовал ярлык Internet Explorer в просто Internet. Но, как оказалось, это было сделано абсолютно зря, поскольку через некоторое время интернет у директора стал ломаться буквально каждую неделю. Впрочем, Боб всякий раз отлично справлялся с его «починкой».

«В конце концов я пришел к выводу, что в компании есть либо управляющий директор, который не умеет открывать браузер, либо управляющий директор, который любит хвастаться своей властью, вызывая помощников, чтобы тот дважды щелкнул по значку», – сказал Боб The Register.

Второй вариант видится Бобу наиболее вероятным. Однако он все еще не исключает возможности того, что конкретно для этого топ-менеджера алгоритм «дважды кликни по иконке – получишь результат» оказался слишком сложным для понимания.

«В любом случае, я приобрел удивительный жизненный опыт и узнал много вещей о том, как не нужно управлять компанией», – подытожил Боб.