Магазины в районах без связи останутся без цифровых рублей

Центральный банк (Центробанк) России временно разрешит магазинам без связи не принимать цифровые рубли. Требование о приеме цифрового рубля не будет распространяться на небольшие торговые точки с оборотом менее 20 млн руб. Сейчас само внедрение технологий приема цифровых рублей в офлайн-магазинах до сих пор находится на стадии проработки.

Временное разрешение

Магазины в местах, где нет интернета, не должны будут принимать к оплате цифровые рубли, говорится в законопроекте Центробанка России. В законе подчеркивается, что в дальнейшем новую форму национальной валюты можно будет использовать для оплаты и без связи, но необходимая технология еще не готова.

Законопроект вносит изменения в федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О национальной платежной системе». Документ устанавливает правила для использования цифровых рублей в качестве платежного средства. Как пояснил РБК представитель Банка России, законопроект разрабатывался при участии регулятора, также подлинность подтвердили два источника на платежном рынке.

Цифровой рубль — это цифровая валюта Банка России т.е. это электронный аналог наличных и денег на счете пользователя в банке. Технически он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка. Выпускать цифровые рубли будет непосредственно Банк России на специальной ИТ-платформе. При этом Центробанк лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции с цифровым рублем на ИТ-платформе, контролирует соблюдение ее правил. У цифрового рубля не будет своего отдельного курса, так как он эквивалентен наличным и безналичным: 1 руб. — 1 безналичный руб. — 1 цифровой руб. Использование цифровых рублей будет полностью добровольным, то есть человек и организация смогут пользоваться ими на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными.

Rospotrebnadzor Магазины в районах без связи смогут не принимать цифровой рубль

Требование обязательного приема цифровых рублей, как и планировалось раньше, не будет распространяться и на торговые точки с оборотом за предшествующий год меньше 20 млн руб., это следует из новых поправок к законопроекту.

Представители Центрального банка России при разработке цифрового рубля не раз отмечали, что в перспективе им можно будет расплачиваться в торговых точках, не подключенных к интернету, и это станет преимуществом третьей формы денег. Однако законопроект пока делает для таких магазинов исключение.

Как пояснили представители финансового регулятора, технология приема оплаты цифровых рублей в местах, где нет интернета, находится в проработке. О сроках ее внедрения говорить пока рано. Как только она будет протестирована должным образом и ее распространение станет возможным, Центробанк России направит дополнительные предложения по внесению изменений в законодательство.

Возникшие сложности

Как пояснил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, сперва нужно принять сложное юридико-технологическое решение: разрешить продавцам и плательщикам переносить информацию об операциях покупателя на платформу цифрового рубля в Банк России не сразу, а по истечении времени. Либо же сразу снижать остаток по счету на сумму, переносимую на офлайн-устройство, но у каждого из этих решений есть свои риски по безопасности.

Емелин добавил, что при офлайн-платежах перенесенным остатком недобросовестные продавцы или покупатели могут подделывать информацию об остатках на устройствах или пытаться многократно переиспользовать остатки, формируя офлайн-оборот цифрорублей. В случае если же проводить операции без переноса данных об остатке на устройство, то возникают риски недостаточности средств у покупателя, и тогда Центробанк России как оператор ИТ-платформы должен будет эти риски купировать на своей стороне, объяснил Емелин.



В условиях отсутствия интернет-соединения у злоумышленников может возникнуть возможность подделки транзакций, если не используется надежная система аутентификации и подтверждения платежей, согласен ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов. При локальном хранении данных о транзакциях существует риск их изменения или подделки, например, если злоумышленник получит доступ к устройству без надлежащего шифрования и подписи операций.

Возможное решение проблемы

Одним из потенциальных методов решения этой проблемы могут стать платежи посредством технологии Bluetooth, которые сейчас разрабатывают и банки, а также Национальная система платежных карт (НСПК), считает партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова.

Семерикова добавляет, что для Bluetooth-оплаты нужен платежный терминал, который на каком-то этапе все же должен быть подключен к интернету, чтобы обработать транзакции. По словам Семериковой, в целом обеспечение проведения платежей в местах без интернета не является насущной проблемой, так как интернет-покрытие отсутствует в около 1,6 тыс. населенных пунктов, это где-то 1% всех населенных пунктов в России, а по количеству проживающих там людей - менее 0,1%.

Прием оплаты цифровыми рублями

Платежи за товары, работы и услуги с помощью цифровых рублей должны будут осуществляться с использованием универсального платежного QR-кода, если иное не предусмотрено правилами платформы цифрового рубля, говорится в законопроекте. О том, что законопроект о едином платежном QR-коде разработан и направлен на согласование в Министерство финансов (Минфин) России, представители Центробанка сообщили в октябре 2024 г. Кроме положений о QR-коде документ также содержит требования к приему цифровых рублей. Как пояснил представитель Банка России, законопроект разрабатывался при участии финансового регулятора.

При этом банки - участники платформы цифрового рубля должны будут обеспечить проведение переводов новой формы денег с использованием универсального платежного QR-кода. Само же требование использовать единый QR-код распространяется на переводы цифровых рублей в адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП), нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, которые занимаются частной практикой, а также в адрес физических лиц, которые являются самозанятыми.

Прием цифровых рублей в качестве оплаты за товары, работы и услуги обязательно распространяется на продавцов в зависимости от их выручки. Сейчас установлены различные сроки выполнения этого требования по аналогии с тем, как магазины обязывали принимать к оплате карты «Мир». Согласно требованиям Банка России, первыми обеспечить прием оплаты с помощью цифровых рублей должны будут торговые точки, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 30 млн руб., - в период с 1 июля 2025 г. по 1 июля 2026 г. До 1 июля 2027 г. цифровой рубль должны будут начать принимать магазины с выручкой более 20 млн руб. за предшествующий календарный год, для остальных – добровольно. На все банки в стране распространятся аналогичные требования.