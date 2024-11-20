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Власти планируют создать в России базу голосов телефонных мошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России планирует сформировать базу биометрии телефонных мошенников. Образцы биометрии злоумышленников будут передаваться в Министерство внутренних дел (МВД) только в том случае, если абонент напишет заявление о преступлении, а у оператора будет запись разговора с мошенником. Но пока юридические механизмы для такой базы не проработаны.

Биометрия телефонных мошенников

Миницифры России планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Со слов Шадаева, сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников. Голосовая биометрия - это способ аутентификации личности через использование голоса как уникальной биологической характеристики.

Для проверки личности зарегистрированного человека биометрическая система распознавания голоса захватывает новый образец речи, создает из него шаблон и сравнивает его с шаблоном регистрации. Сильное совпадение между шаблонами указывает на то, что один и тот же человек произнес оба образца, тем самым подтверждая личность человека.

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Unsplash - Chad Madden
В России планируют создать базу биометрии телефонных мошенников

Кроме того, Минцифры России хочет закрепить законодательно возможность для операторов связи использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для выявления попыток телефонного мошенничества.

В сентябре 2024 г. российские операторы связи начали внедрять решения для защиты абонентов от повторных мошеннических вызовов, также операторы связи в России запустили ИТ-системы выявления и блокировки мошеннических звонков в мессенджерах. Со слов разработчиков ИТ-систем, после того как нейронная сеть определит вызов, который дошел до абонента, как мошеннический, ему не будут поступать звонки с неизвестных номеров в течение определенного времени. Звонки на период блокировки не будут поступать и в мессенджерах, исходящие звонки там также не будут доступны. В то же время абонент будет получать «характерные ему» входящие звонки и сможет совершать исходящие звонки по мобильной связи.

Статистика

Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили месяц назад в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации МВД, аферисты подобных схем пытаются выманить секретный SMS-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти своих жертв по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.

В 2023 г. удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью информационно-телекоммуникационных сетей порядка 6 трлн руб., сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков. При этом раскрываемость преступлений в сфере ИКТ-преступлений остается одной из самых низких: на протяжении последних лет она не превышает 27%. За прошедший период 2024 г. она составила 25,9%.

Механизмы противодействия в финансовом секторе

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 декабря 2024 г. продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, включая введение периода охлаждения. В начале ноября Максут Шадаев сообщил, что меры могут внести на рассмотрение кабмина до конца 2024 г.

Речь идет о случаях с применением методов социальной инженерии, когда граждане под влиянием угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают заемные денежные средства мошенникам. Также предполагается, что заемщику будет направляться информация о заключении с ним договора кредитования и условиях такого договора, а также о возможности отказа от кредита при помощи единого портала госуслуг (ЕПГУ). Кроме того, было поручено до 1 января 2025 г. обеспечить возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода денежных средств с банковских счетов.

До 1 июня 2025 г. также должны быть установлены обязанности кредиторов при принятии решения о предоставлении потребительского займа использовать актуальную информацию, подтверждающую доходы физического лица. Банк России при этом до 1 апреля 2025 г. получит полномочия по ограничению доли рискованных потребительских кредитов, обязательства заемщиков по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

Антон Денисенко

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