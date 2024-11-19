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В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера

В Самарском университете разработали миниатюрные лазерные «иглы» — инструмент для оптической микроскопии, позволяющий осуществлять на наноуровне высокоточную обработку материалов. Это приблизит создание оптических компьютеров, работающих на основе света, в разы более производительных, чем современные.

Стабильность и точность

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева (СГАУ) разработали миниатюрные лазерные «иглы» для высокоточной обработки материалов на наноуровне и придания им новых свойств, сообщил вуз на своем сайте.

Применение «игл» позволяет конструировать сложные структуры с уникальными свойствами и улучшенными характеристиками, говорится в сообщении.

Ученые отметили, что их изобретение обладает преимуществами перед существующими разработками исследователей, активно работающих в области световых лазерных «игл» по всему миру.

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Самарский университет
Разработанные в Самарском университете лазерные мини-«иглы» отличаются более равномерным распределением световой энергии в фокусе

«Преимущество наших "игл" заключается в относительно равномерном распределении световой энергии в фокусе», — сказал доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королева Дмитрий Савельев. Эта стабильность позволяет лазерному лучу при отклонениях в оптической системе сохранять достаточную интенсивность для взаимодействия с объектом, что компенсирует погрешности в настройке оборудования и обеспечивает высокую точность манипуляций.

СГАУ с 2015 г. является структурным подразделением Самарского государственного университета. Создан он был в октябре 1942 г. как авиационный институт, указано на его сайте. Имя академика С.П. Королева вузу было присвоено в 1966 г.

Сферы применения

Высокая точность и гибкость световых «игл» делают их незаменимым инструментом в области оптической микроскопии. С их помощью можно, например, получать изображения с высоким разрешением.

По словам Савельева, световые «иглы» также могут использоваться для хранения информации с высокой плотностью, что позволяет создавать более компактные и емкие носители данных.

Кроме того, ученые назвали свою разработку «одним из этапов на пути к созданию оптических компьютеров, работающих на основе света».

Еще один шаг к созданию оптического компьютера

В 2006 г. Cnews писал об одном из первых шагов к созданию оптических компьютеров, сделанных группой ученых под руководством Юрия Власова из исследовательского центра IBM в Нью-Йорке. Они придумали своеобразные буферные устройства для временного хранения оптических сигналов. Эти буферы значительно повышают вычислительную производительность, так как оптические соединения смогут устранить «заторы» в потоках передаваемых данных.

Оптическая передача данных в компьютерных устройствах давно привлекает внимание ученых, поскольку свет может передавать больший объем информации и с большей скоростью. Суммарная производительность компьютера при этом многократно возрастает.

Самарские ученые продолжат накапливать новые данные и разрабатывать компьютерные модели для оптимизации структуры микроскопических оптических элементов. Исследования ведутся в рамках гранта РНФ «Интеллектуальная разработка трехмерных сложных оптических элементов».

Анна Любавина

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