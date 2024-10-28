Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа»

Производитель кондиционеров «Русклимат» добился досрочной отмены правовой охраны торговой марки шведской компании Ericsson в части климатического оборудования. Российская компания отрицает, что собирается регистрировать созвучный бренд, но юристы указывают, что в 2023 г. через третье лицо она передала такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). В Ericsson подтвердили, что знают об иске.

Защита бренда не потребуется

Российский производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков телекоммуникационной компании Ericsson из-за неиспользования, пишет «Коммерсант».

В материале отмечается, что речь идет об одном из первых дел такого рода, связанных с ушедшими из России иностранными организациями. Участники рынка считают, что бренд шведского производителя техники хотят начать использовать в России для выпуска или продажи товаров.

В Ericsson подтвердили, что знают об иске. Источник «Коммерсант», близкий к истцу, утверждает, что обращение в суд осуществили по просьбе иностранного партнера, который планирует ввозить в Россию свою технику под шведским брендом. Изначально заявку в августе 2023 г. подала Наталья Носова, документ покрывает, в том числе климатическое оборудование. Переданная от нее заявка все еще на рассмотрении Роспатента. Свои заявки в Роспатент в июле 2024 г. подали и представители бренда Ericsson, видимо понимая, что могут потерять права на товарные знаки на российском рынке.

Ericsson Ericsson может остаться в России без правовой охраны

«Русклимат» добивался положительного решения суда на основании неиспользования товарных знаков, следует из материалов дела. Статья 1486 Гражданского кодекса (ГК), на которую ссылается истец, подразумевает, что если бренд не используется на протяжении трех лет, это может считаться соответствующим основанием. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается. Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Как обращает внимание руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро КИАП Эльдар Гулиев, правовая охрана досрочно прекращена только в отношении климатического оборудования. В отношении товаров и услуг, которые связаны, в том числе с телекоммуникациями, товарные знаки остались действующими.

Уход с рынка

В апреле 2022 г. Ericsson приостановила деятельность в России на неопределенный срок из-за санкций. Фактически тогда фуры с базовыми станциями Ericsson для российских клиентов были остановлены прямо на границе, они уже были в таможенной зоне на стороне Финляндии. По информации Bloomberg, это произошло из-за отзыва экспортных лицензий.

Хоть впервые о том, что Ericsson решила поддержать антироссийские санкции, стало известно еще в феврале 2022 г. Речи о ее окончательном уходе из страны на тот момент не было. Зарубежный производитель недополучил $130 млн, следует из финансового отчета Ericsson за второй квартал 2022 г.

Летом 2022 г. шведская компания Ericsson решила полностью ликвидировать свое представительство в России. Производитель на то время считался один из трех крупнейших поставщиков сетевого оборудования, включая базовые станции, российским операторам связи.

Гендиректор компании была – Мария Токарева, как пишет «Коммерсант», на АО «Эрикссон корпорация» в начале 2022 г. трудились 565 человек. Компания решила уйти по жесткой схеме – ни один из сотрудников ее офиса не сохранит работу, уволены будут все. При этом компания обещает некую финансовую и социальную поддержку своих работников, не вдаваясь в подробности, как именно она будет реализована.

По информации «Известий», Ericsson удерживает 20% долю российского рынка телеком-оборудования, а у Nokia этот показатель составляет 30-40%. По данным «Контур.фокус», в конце апреля 2023 г. представительство Ericsson в России компания «Эрикссон Корпорация АО» сообщила об убытке в 2,3 млрд руб. за 2022 г. В 2021 г. российское юридическое лицо сообщило о чистой прибыли в 533 млн руб., а суммарная выручка компании за тот же период составила 4,9 млрд руб.

В сентябре 2023 г. Ericsson опровергла сообщения о новых поставках оборудования в Россию. Руководство Ericsson было вынуждено дать разъяснения о том, что компания получила специальные лицензии от регуляторов Европейского союза (ЕС) на поставку программного обеспечения (ПО) и техподдержку на российский рынок. Речь касалась некоторых ключевых заказчиков в России по действующим проектам в России в рамках обеспечения непрерывной работы систем связи. Представитель компании Ericsson пояснил, что с конца февраля 2023 г. никаких новых заказов телекоммуникационного оборудования операторам мобильной связи в Россию Ericsson не поставила.

В декабре прошлого года зарубежные СМИ сообщили, что после ухода производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России в 2024 г. стоит ожидать необратимого повреждения мобильных сетей, что в долгосрочной перспективе вызовет ухудшение связи для россиян. После это в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России пояснили, что уход компаний из России не отразится на качестве мобильной связи, а дефицита телеком-оборудования в стране нет. Как заявили в ведомстве, операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование.

История циклична

Как ранее писали в СМИ: «Компании Ericsson нет смысла возвращаться в Россию»; «Россия не то государство, где компания Ericsson могла бы вести бизнес»; «Нестабильность в России не позволяет Ericsson говорить о возвращении бизнеса в эту страну». Большинство читателей думают о том, что эти цитаты звучали после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в феврале 2022 г., но они сильно ошибаются. Компания Ericsson уже однажды уходила из России и заявляла, что она больше никогда не вернется, а было это в 1918 г.

В 1890 гг. компания Ericsson открыла завод в Санкт-Петербурге на 20-й линии Васильевского острова, но уже к 1900 гг. была создана новая площадка по выпуску телефонов и коммутаторов на Выборгской стороне. На открытие завода из Швеции приехал сам основатель компании - Ларс Эрикссон (Lars Ericsson).

В начале XX века компания Ericsson выполнила телефонизацию многих городов Российской империи, а также проложила телефонную линию, соединившую города Санкт-Петербург и Москву. Связь в государственных учреждениях, императорских резиденциях, на железных дорогах и других стратегических объектах обеспечивалась также Ericsson.

По информации «Делового Петербурга», спрос на услуги телефонной компании в России начала XX века был столь высок, что на заводе в Санкт-Петербурге трудилось больше рабочих, чем на головном предприятии в Швеции. Ericsson всерьез рассматривал вопрос о переводе компании в российскую юрисдикцию. Но в 1905 г. принимается компромиссное решение: юрисдикция головной компании остается шведская, а фабрика в Санкт-Петербурге преобразуется в Русское акционерное обществ (РАО) «Л. М. Ericsson и К°».

Сразу после революции в 1917 г. в России, которая привела к падению российского самодержавия, до лета 1918 г. завод Ericsson находился в странном юридическом положении. Формально им руководил бывший директор, который был поставлен еще Эрикссоном — Лев Шпергазе (Lev Sperhase). Но одновременно с директором контроль на предприятии осуществлял Заводской комитет, который создали большевики.

Летом 1918 г. завод Ericsson национализируют и шведский предприниматель теряет в России свой основной актив. Эрикссон заявляет, что никогда дел с большевиками больше иметь не будет, и никаких технологических и материальных инвестиций в Россию ждать от него не стоит. С 1922 г. завод Ericsson, а точнее уже «Красная Заря», начинает сборку собственных телефонов, это были аппараты Ericsson, но только модернизированные.

Лишь в апреле 1994 г. в России была представлена компания Ericsson снова, которая была зарегистрирована и представлена под юрлицом АО «Эрикссон корпорация». Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с уставным капиталом 4,75 млн руб.