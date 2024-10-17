Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

В Уэльсе разворачивается необычная юридическая битва между ИТ-инженером и городским советом Ньюпорта. Житель города подал иск против местных властей в попытке получить разрешение на раскопки городской свалки, где, по его мнению, находится жесткий диск с ключом доступа к 8 тыс. биткоинов. Городские власти не пускают его на свалку, куда попал жесткий диск с биткоинами.

Исковое заявление к городским властям

Житель Великобритании по имени Джеймс Хоуэллс (James Howells) подал в суд на местный совет, чтобы попытаться вернуть жесткий диск с 8 тыс. биткоинами. Об этом в середине октября 2024 г. сообщило онлайн-издание Сybernews. Стоимость в настоящее время составляет около $647 млн. (62,85 млрд руб.), именно на такую сумму он подает иск.

В 2013 г. девушка 39-летнего программиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила жесткий диск с тысячами биткоинов. В то время биткойн уже стоил чуть меньше 100 фунтов стерлингов, и за прошедшие годы стоимость этих монет значительно выросла. К примеру, 1 апреля 2013 г. за 1 BTC давали $100. Падение цены наблюдалось в январе 2014 г. до $40, затем биткоин вновь стал расти, а уже в октябре 2015 г. стоимость выросла еще в пять раз и составила $500.

Теперь, по вполне понятным причинам, Джеймс Хоуэллс хочет снова найти этот жесткий диск. Стоит отметить, что эта идея пришла ему в голову не только сейчас. Хауэллс уже более десяти лет пытается убедить местное правительство разрешить ему откопать их. По его словам, его просьбы в основном игнорировались. Он даже решил собрать команду, которая сможет перелопатить 100 тонн мусора, чтобы найти жесткий диск. Если накопитель на жестких магнитных дисках будет найден, то, по мнению Хоуэллса, вероятность того, что монеты на них удастся извлечь, составляет 80%. Если все получится, Хоуэллс предложил городским властям 10% от суммы найденных биткоинов, это примерно $65 млн. Правительство Ньюпорта ссылаясь на экологические соображения, отклонило предложение Хоуэллса, цель которого заключалась в том, чтобы покопаться в мусоре более чем десятилетней давности.

Правительство опубликовало отчет, в котором представитель заявил о том, что власти города неоднократно уведомляли мистера Хоуэллса о том, что раскопки невозможны в соответствии с нашим экологическим разрешением. Ведь работы такого рода окажут огромное негативное воздействие на окружающую среду. Правительство Ньюпорта является единственным органом, уполномоченным проводить работы на этом участке.

По подсчетам аналитиков из строительных компаний, сами раскопки обойдутся в $13 млн и займут от 18 до 36 месяцев, плюс еще год уйдет на восстановление первоначального состояния. Хоуэллс говорит, что местному правительству не придется платить за все это, а если он найдет что-то, то отдаст им 10%.

В интервью Хоуэллс рассказал Сybernews, что судебный иск - это не главное, он просто хотел надавить на местные власти, чтобы те разрешили ему провести раскопки. Можно подумать, что это заставит Правительство Ньюпорта согласиться, но пока не похоже, что они собираются идти на компромисс.

Первый майнер

Джеймс Хауэллс увлекался компьютерами с детства - он собирает их с 13 лет. В декабре 2008 г., когда стало известно о создании биткоина, Джеймс загрузил его техническую документацию, но прочитал лишь в январе 2009 г. Разобравшись во всех тонкостях майнинга первой криптовалюты, Хауэллс начал майнить биткоины.

Хауэллс прекрасно помнит день, когда начал майнить биткоины на своем компьютере — это произошло 15 февраля 2009 г. Эксперты считают, что он входит в первую пятерку майнеров. В эту же первую пятерку наверняка входит и создатель биткоина Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Программист запускал майнинг перед тем, как лечь спать, а утром просыпался владельцем от $400 до $800 новых биткоинов. С утра до вечера он обычно не майнил, так как использовал вычислительные мощности компьютера по назначению.

Однажды Хауэллс долго валялся в постели и остановил майнинг только в середине дня и в тот день он добыл рекордные 1,2 тыс. биткоинов. Сам майнинг продолжался два месяца и в общей сложности юноша добыл 8 тыс. биткоинов. Он подсчитал, что если бы продолжил заниматься майнингом до конца 2009 г., то на его кошельке собралось бы 500 млн биткоинов.

Следующие несколько лет Джеймс Хауэллс вспоминал о биткоинах крайне редко. В октябре 2013 г. ему попалась на глаза статья об одном жителе Осло, который майнил биткоины, когда они стоили еще $10 и в том же году он купил на них роскошный пентхаус. Хауэллс вспомнил, что за пару лет до этого он пролил на компьютер, на котором добывал биткоины, лимонад, поэтому он отсоединил жесткий диск и положил в ящик стола. Во время уборки в своем кабинете ИТ-специалист сложил в черный пакет старые кабели, клавиатуры и прочие ненужные детали, чтобы выбросить их в мусорное ведро. Был среди них и жесткий диск, ведь его на то время было бессмысленно хранить, а также некуда было и подключить.

Хауэллс попросил свою девушку выбросить мусор, но получил отказ. Тогда программист решил утром сделать все сам, а перед этим обязательно убедиться, что выбрасывает ненужный HDD-диск. Однако утром пакета с ненужными деталями дома уже не было, потому что его девушка все же решила выбросить мусор сама.

Позже выяснилось, что Джеймс Хауэллс положил в пакет не тот жесткий диск. Он занялся разработкой плана поиска потерянных биткоинов. Закон разрешает поиски на свалках металлов, но только с разрешения природоохранного ведомства и городского совета.