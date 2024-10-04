Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии определила поставщика для госзакупки 885 АРМ и 6 серверов на 136 млн руб. Часть техники будет отправлена в территориальные органы Росреестра на новых территориях.

АРМ и сервер для новых территорий

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) направит 72 АРМ (автоматизированное рабочее место, состоящее из системного блока, монитора, клавиатуры и компьютерной мыши) и один сервер в территориальные органы на новых территориях. Техника будет приобретена в составе госзакупки на поставку оборудования в рамках внедрения системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росреестра.

Госзакупка на сумму 136 млн руб., стартовавшая на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 9 сентября 2024 г., включает 885 АРМ и шесть серверов трех типов.

Согласно «Приложению №1» к техзаданию госзакупки, техника будет доставлена в 14 территориальных органов Росреестра в разных городах России, от Белгорода и Брянска до Владикавказа и Москвы. В том числе десятки АРМ и сервер будут отправлены и в территориальные органы Росреестра на так называемых новых территориях: 32 АРМ – в г. Мелитополь Запорожской области, 40 АРМ – в село Стрелковое Херсонской области и один сервер – в г. Севастополь.

В ответ на запрос CNews пресс-служба Росреестра сообщила, что гососзакупка на сумму 136 млн руб., включающая 885 АРМ и шесть серверов, осуществлена в целях реализации мероприятий по внедрению системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росреестра.

Telegram-канал Росреестра Росреестр заключил контракт с поставщиком для закупки 885 АРМ и 6 серверов на 136 млн рублей

Поставщик для Росреестра

19 сентября 2024 г. по результатам электронного аукциона был определен поставщик. Им стало ООО «ЗВК.РУ». Исходя из сведений о контракте из реестра контрактов, размещенных на странице госзакупки, и АРМ, и серверы, которые получит Росреестр, изготовлены компанией «Аквариус».

Компания «ЗВК.РУ» с 2002 г. занимается поставкой и сервисным обслуживанием оргтехники и расходных материалов для предприятий. Среди поставляемых компанией товаров – оргтехника и картриджи для нее, компьютерная техники, серверное и сетевое оборудование, программное обеспечение, телекоммуникационное и аудиовизуальное оборудование, офисная мебель и прочие товары для бизнеса. Интересно, что в числе клиентов на сайте компании «ЗВК.РУ» указаны парламентские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Не первая попытка строительства инфраструктуры

Росреестр не первый раз размещает госзакупку по внедрению системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

В марте CNews несколько раз писал о закупке Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, размещенной 15 марта 2024 г., направленной на поставку оборудования и выполнение работ по внедрению системы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Эта госзакупка на внушительные 6,8 млрд руб. после жалобы компании «Ланит-Интеграция» и посвященной ей публикации CNews, была остановлена ФАС. Согласно сайту госзакупок, в настоящий момент госзакупка от 15 марта 2024 г. носит два статуса одновременно – «Определение поставщика отменено» и «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе».

При этом в списке закупаемого оборудования ни АРМ, ни серверы не значились, так что считать нынешнюю госзакупку от 9 сентября 2024 г. «наследницей» предыдущей от 15 марта 2024 г. не стоит.

Аналогичной крупной закупки от данного ведомства на сайте Единой информационной системы в сфере закупок пока не появилось.

Пресс-служба ведомства подтвердила, что по этой госзакупке определение поставщика отменено.